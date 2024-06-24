Sabiha Gökçen Havalimanı, bayram tatilinde yolcu rekoru kırdı

Bayram tatilinin 9 gün olması ve okullarda yaz tatili ile birlikte başlaması nedeniyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı bu bayram da yolcu ve uçuş sayılarında rekor kırdı. Havalimanını 9 günde 1 milyondan fazla kişi kullandı.

Türkiye’nin ikinci, Avrupa’nın 9’uncu en yoğun havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı, tatil dönüşü yaşanan yoğunlukla birlikte günlük yolcu ve uçak sayısında bugüne kadarki en yüksek rakamına ulaştı. 23 Haziran’da havalimanından 132.550 yolcu giriş ve çıkış yaparken, uçak iniş kalkış sayısı da 725 oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 9 günde 1 milyondan fazla yolcu kullandı.

Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bayram tatili süresince tüm zamanların en yüksek uçuş ve yolcu rakamlarına ulaşıldı.

Tatili kapsayan 14-23 Haziran tarihleri arasında Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 7 bin 18 uçak trafiği gerçekleşirken 1 milyon 253 bin 657 yolcuya hizmet verildi.



2023 yılını 37.1 milyon yolcu rekoru ile tamamlayan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi’ne göre (ACI EUROPE) yılda 25 milyon ila 40 milyon yolcu ağırlayan ‘mega havalimanları’ kategorisinde, yolcu yoğunluğunda yüzde 13,2’lik artışla 2. sırada yer alıyor.

İkinci pistin artırdığı yolcu kapasitesiyle Türkiye turizmine önemli katkılar sunan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2024 yılı başından bu yana uluslararası 9 yeni hat açarak İstanbul’un küresel bağlantı ağını genişletti.