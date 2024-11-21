Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su istifa etti

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı üst yönetiminde görev yapan Alp Er Tunga Ersoy istifa etti.

Konuya ilişkin Kurum'dan açıklama yapıldı. Açıklamada, üst yönetimde değişikliğe gidildiği ifade edildi.

Kurum'un açıklamasında, "Haziran 2024 itibarıyla CEO’luk görevine gelen Alp Er Tunga Ersoy ile her iki tarafın da ortak kararı neticesinde karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Alp Er Bey’e bugüne kadar bize olan katkıları için teşekkür ederken kendisine bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" denildi.

Yeni CEO'nun göreve gelene kadar tüm operasyonların Malezya Havalimanları Holdings Berhad tarafından yönetileceği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin eski İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ersoy'un istifa ettiğini ifade etti.

Kıdık'ın paylaşımı şöyle: