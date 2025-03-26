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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda internet hizmeti sınırsız ve ücretsiz oldu

Ajans Haberleri
  • 26.03.2025 14:22
  • Giriş: 26.03.2025 14:22
  • Güncelleme: 26.03.2025 14:23
Kaynak: AA
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda internet hizmeti sınırsız ve ücretsiz oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) sınırsız ve ücretsiz internet erişimi hizmeti verilmeye başlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda daha önce 1 saatle sınırlı olan ücretsiz internet kullanımı, bugün itibarıyla sınırsız ve ücretsiz oldu.

Havalimanı işletmecisi İSG'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen'de ücretsiz, mobil internet artık sınırsız. Havalimanımızda Wi-Fi hizmetindeki süre tamamen kaldırıldı. Bekleme sürenizi daha keyifli hale getirin." ifadelerine yer verildi.

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