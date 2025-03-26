Sabiha Gökçen Havalimanı'nda internet hizmeti sınırsız ve ücretsiz oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG) sınırsız ve ücretsiz internet erişimi hizmeti verilmeye başlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda daha önce 1 saatle sınırlı olan ücretsiz internet kullanımı, bugün itibarıyla sınırsız ve ücretsiz oldu.

Havalimanı işletmecisi İSG'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen'de ücretsiz, mobil internet artık sınırsız. Havalimanımızda Wi-Fi hizmetindeki süre tamamen kaldırıldı. Bekleme sürenizi daha keyifli hale getirin." ifadelerine yer verildi.