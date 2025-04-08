Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tilki alarmı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kalkış için hazırlık yapan uçağın pilotu apronda dolaşan bir tilki gördü. Pilot'un hava trafik kontrolörlerini 'Taksi yolunda tilki dolaşıyor sağ tarafımıza geçti' sözleriyle uyardığı anlar telsiz konuşmalarına yansıdı.
Kaynak: DHA
İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tilki alarmı yaşandı.
Havalimanı'nda meydana gelen olayda kalkış için hazırlık yapan pilot, taksi yolunda tilkinin gezdiğini gördü.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki tilki alarmı telsiz konuşmasında: "Tilki dolaşıyor, bilgi vermek için aradım" www.birgun.net/haber/sabiha...— BirGün Gazetesi (@birgun.net) 8 Nisan 2025 12:28
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Uçağın sağ tarafında geçtiğini fark eden pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durum hakkında bilgi verdi.
TİLKİ KONTROLÜ YAPILDI
Pilot'un, 'N girişinden önce taksi D yolundan tilki dolaşıyor. Bilgi vermek için aradım, sağ tarafımıza geçti' sözleri telsiz kayıtlarına yansıdı.
Bunun üzerin apron görevlileri taksi ve park alanında tilki kontrolü yaptı.