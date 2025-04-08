Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tilki alarmı

İstanbul'daki Sabiha Gökçen Havalimanı'nda tilki alarmı yaşandı.

Havalimanı'nda meydana gelen olayda kalkış için hazırlık yapan pilot, taksi yolunda tilkinin gezdiğini gördü.

Uçağın sağ tarafında geçtiğini fark eden pilot, Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek durum hakkında bilgi verdi.

TİLKİ KONTROLÜ YAPILDI

Pilot'un, 'N girişinden önce taksi D yolundan tilki dolaşıyor. Bilgi vermek için aradım, sağ tarafımıza geçti' sözleri telsiz kayıtlarına yansıdı.

Bunun üzerin apron görevlileri taksi ve park alanında tilki kontrolü yaptı.