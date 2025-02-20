Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş azaltma kararına ilişkin yeni açıklama

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda yarın için yapılan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15'inin ve 23 Şubat'taki uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği bildirildi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısının ardından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 21 Şubat tarihi için daha önceden yapılmış olan uçuş iptallerine ilave olarak kalan uçuşların yüzde 15’i ve 23 Şubat'taki uçuşların yüzde 10'u iptal edilecektir." bilgisine yer verildi.

Yolcuların uçuşlarına ilişkin son durumu hava yolu şirketlerinin internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmeleri istendi.

Dün yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Şubat Cuma günü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşların yüzde 30'unun iptal edileceği bildirilmişti.