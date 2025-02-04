Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara hava engeli: Ek iptaller yapılacak

İstanbul'da 6 Şubat'ta etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda iptal edilecek uçuş sayısının artacağı belirtildi.

Türkiye'nin büyük kesiminde olduğu gibi İstanbul'da da soğuk hava akımına karşı önlemler devam ediyor.

Dün bazı seferlerin iptal edildiğini duyuran Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısının ardından yeni iptallere gidildiğini açıkladı.

Açıklama şöyle:

"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle 06.02.2025 tarihi için yapılmış olan yüzde 10 uçuş iptaline ilave olarak kalan uçuşların yüzde 20’si ve 07.02.2025 tarihindeki uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."