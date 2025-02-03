Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılacak bazı uçuşlar için iptal kararı

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'nda planlanan bazı uçuşların iptal edileceği duyuruldu.

Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) tarafından uçuşlara ilişkin açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sabiha Gökçen Havalimanında beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 05.02.2025 ve 06.02.2025 tarihlerinde uçuşlar yüzde 10 oranında iptal edilecektir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir."

AKOM UYARDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM) haftalık hava tahmin raporuna göre, Sibirya kökenli soğuk hava dalgası İstanbul’u etkisi altına alıyor.

Salı akşamından itibaren sıcaklıklar düşerken, Çarşamba ve Perşembe günleri kar yağışı bekleniyor. 03 Şubat 2025 Pazartesi gününe 7°C civarında başlayan sıcaklıklar, öğle saatlerinde 12°C’ye kadar yükselecek. Ancak akşam ve gece saatlerinde yeniden düşüş yaşayarak 8°C seviyelerine inecek.

Gün içinde rüzgarın lodostan orta kuvvette esmesi, akşam saatlerinde ise sert poyrazın etkili olması bekleniyor. Bağıl nem oranı yüzde 65-90 aralığında seyrederken, yağış miktarının 2 ila 5 kg/m² arasında olacağı tahmin ediliyor.

AKOM’un meteorolojik değerlendirmesine göre, salı akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların 6-8°C düşeceği ve kış şartlarının etkisini artıracağı belirtiliyor. Çarşamba ve Perşembe günlerinde ise İstanbul’da karla karışık yağmur ve kar yağışı ihtimali bulunuyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar, mevsim normallerinin 4-6°C altına düşerek 1-3°C arasında seyredecek. Yüksek kesimlerde don ve buzlanma olaylarının yaşanabileceği uyarısında bulunulurken, sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.