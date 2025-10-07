Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs ücret tarifesi (2025 Güncel)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İETT, Sabiha Gökçen Havalimanı otobüs hatları için 2025 yılına ait yeni ücret tarifesini duyurdu.

Vatandaşlar, “Sabiha Gökçen otobüs bileti ne kadar oldu?”, “Kadıköy – Sabiha Gökçen arası bilet fiyatı kaç TL?” ve “SG-2 hattı ücreti 2025’te ne kadar?” sorularının yanıtlarını araştırıyor.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI HATLARI VE 2025 GÜNCEL ÜCRET TARİFESİ

Yeni tarifeye göre Sabiha Gökçen Havalimanı’na ulaşımı sağlayan dört ana hat için belirlenen ücretler şu şekildedir:

SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı – Kadıköy hattı:

Tam: 227,50 TL

Sosyal: 227,50 TL

Öğrenci: 227,50 TL

Sınırlı kullanım bilet miktarı: 7 limit

Abonman geçerli değildir.

SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı – Taksim hattı:

Tam: 367,50 TL

Sosyal: 367,50 TL

Öğrenci: 367,50 TL

Sınırlı kullanım bilet miktarı: 11 limit

Abonman geçerli değildir.

E3 Sabiha Gökçen Havalimanı – 4. Levent hattı:

Tam: 105,00 TL

Sosyal: 105,00 TL

Öğrenci: 105,00 TL

Abonman limiti: 3 limit

Sınırlı kullanım bileti: 3 limit

E10 Sabiha Gökçen Havalimanı – Kadıköy hattı:

Tam: 70,00 TL

Sosyal: 70,00 TL

Öğrenci: 70,00 TL

Abonman limiti: 2 limit

Sınırlı kullanım bileti: 2 limit

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

Bu hatlarda aktarma yapılmaz, yani yolcular başka bir hatta geçiş yaparken aktarma indirimi veya ücretsiz transfer hakkı kullanamaz.

Tarifeli geçişlerde Öğrenci Kartı, Öğretmen Kartı ve Sosyal Kart sahipleri tam ücret tarifesi üzerinden işlem görür.

Belirtilen ücretler, İETT’nin 2025 yılı güncel ulaşım tarifesi kapsamında belirlenmiştir.

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ULAŞIMI HAKKINDA

Sabiha Gökçen Havalimanı hatları, İstanbul’un Anadolu Yakası ve Avrupa Yakası arasında doğrudan ulaşım sağlayan özel hatlardır.

Bu hatlar, özellikle Kadıköy, 4. Levent ve Taksim bölgelerinden havalimanına hızlı erişim sağlamak isteyen yolcular tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Yüksek konforlu otobüslerde sunulan bu hizmet, taksi veya özel transferlere alternatif olarak daha ekonomik bir seçenek sunmaktadır.

Yeni düzenlemeyle birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı hatlarında bilet fiyatları 70 TL ile 367,50 TL arasında değişmektedir.

SG-1, SG-2, E3 ve E10 hatları, İstanbulkart ve sınırlı kullanım biletleriyle kullanılabilmektedir.

Yolcuların uçuş saatlerine göre sefer planlarını yaparken bu güncel tarifeleri dikkate alması önerilmektedir.