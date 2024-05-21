Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 'ters rüzgar': 3 uçak iniş yapamadı
AJet'in Sahiba Gökçen Havalimanı'na iniş yapması gereken Mardin, Diyarbakır ve Gaziantep seferlerini yapan uçakları, ters rüzgar nedeniyle İstanbul Havalimanı sahasına iniş yaptı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle iniş yapamayan 3 AJet uçağı, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.
Alınan bilgiye göre, AJet'in Mardin-Sabiha Gökçen, Diyarbakır-Sabiha Gökçen ve Gaziantep-Sabiha Gökçen seferlerini yapan uçakları, iniş sırasında rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle havada tur atmaya başladı.
Rüzgarın iniş için elverişli hale gelmemesi ve yakıt kritiğine girilmesi nedeniyle AJet uçaklarının, İstanbul Havalimanı'na yönlendirilmesine (divert) karar verildi.
İstanbul Havalimanı'na sorunsuz iniş yapan uçaklar, yakıt ikmalinin ardından yolcularıyla tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na hareket etti.