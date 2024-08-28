Sabıkalı geçitte bir kaza daha

Ada Sude ATAK

İstanbul başta olmak üzere sayısız kentte her hafta TIR kazası yaşanıyor. Son olarak dün İstanbul’un Bakırköy ilçesinde daha önce 4 kişilik bir ailenin hayatını kaybettiği sabıkalı geçitte bir kaza meydana geldi. Bakırköy'de üst geçide çarpan TIR, Halkalı Eminönü seferini yapan İETT otobüsünün üzerine devrildi. Otobüs son anda TIR'ın altında kalmaktan kurtuldu.

Kazada otobüste bulunan 8 yolcu hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu belirtilen kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı.

TEDBİR ALINMASI ŞART

4 kişilik ailenin hayatını kaybettiği kazanın ardından bölgede inceleme yapan Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TTKÖD) Başkan Yardımcısı Alpay Lök, kazaların artışına dikkat çekti. Trafik kazalarının takip edilmesi yönünde çağrı yapan Lök, şöyle konuştu: “Bu TIR’ın kurumsal bir araç olduğunu görüyoruz. Bu da kurumsal bir sorumluluk doğuruyor. O TIRın aslında sabıkalı geçidi asla kullanmaması gerekiyor. TIR’ların köprünün altından değil; üstünden ve sağdan gitmeleri şeklinde yollarda uyarılar var. Buna şoför uymamış. Bu tür güzergâhların tespitinde tüm ilgili mercilerin sorumluluğu var. Bu güzergâha uyulup uyulmadığı kesinlikle takip edilmeli.” TIR’ların, hafriyat kamyonlarının kent içine girdiğinde yurttaşın sağlığını riske attığını kaydeden Lök şöyle devam etti: “Bu araçların denetime alınması gerekiyor. 2023’teki trafik ölümleri 2022’ye göre yüzde 25 arttı. Tedbir alınması gerekiyor. Ben bu yüzde 25’lik artışla ilgili haberlerin yayınlanmasının ardından tedbir alındığını görmedim. Risk içinde yaşıyoruz. 2030’da trafik ölümlerinin 2021’in yarısına inmesi gerekiyor. Devletin koymuş olduğu böyle bir hedef vardı. Biz ne yazık ki her gün yeni yeni trafik ölümleriyle karşılaşıyoruz.”