Sabrı tükenen işçilerden hayatı durdurma provası

Emek Servisi

Yıl başından beri zamsız çalışan kamu işçileri, insanca yaşayacak ücret talepleri için hayatı durdurdu. Yüz binlerce kamu işçisi, AKP iktidarı tarafından 210 gündür oyalanıyor. 7 aydır Kamu Çerçeve Protokolü'nde (KÇP) ilerleme bekleyen işçiler, dün iş bırakarak fiili grev gerçekleştirdi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile önceki gün bir araya geldi. İktidarın, 2025'in çoktan biten ilk altı ayı için yüzde 17'lik zam teklifini yüzde 22'ye çektiği iddia edildi. İşçi temsilcilerine bununla ilgili resmi bir teklif sunulmazken teklif Türk-İş tarafından reddedildi.

Bakanlıklar, başkanlıklar, demiryolları, karayolları, elektrik üretim santralleri, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu toplam 328 kamu işyeri için AKP iktidarı süreci adeta tıkadı. Önceki gün geç saatte Türk-İş tarafından yapılan açıklamada, "Bu akşam Cumhurbaşkanlığında komisyonla yapılan görüşmenin sonucunda Kamu Çerçeve Protokolü için olumlu bir netice elde edilememiştir. Eylemlerimiz devam etmektedir" denildi. Eylemlerde bir sonraki aşamanın 26 Ağustos'ta başlatılacak grev olması bekleniyor.

RAYLARDA ALIN TERİ VAR

Türk-İş, duyurduğu eylem programı kapsamında dün ülke genelinde iş bıraktı. İşyerlerine gitmeyen işçiler başta İstanbul ve Ankara’da kitlesel eylemlerle taleplerini bir kez daha sıraladı. Eylemlerden biri de İstanbul'da Demiryol-İş üyesi Marmaray makinistlerinin iş bırakmasıyla gerçekleşti. Makinistler, "Raylarda alın teri var" diyerek hayatı durdurdu. Marmaray seferlerinde ciddi aksamalar yaşanırken Marmaray eyleme "genel bakım" dedi. Marmaray sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Genel bakım çalışması yapılacağından, Pendik-Ataköy arası çalışan trenlerimiz 17 Temmuz 2025 tarihinde 1 (bir) gün süreyle Söğütlüçeşme-Zeytinburnu arası çalışmaktadır" ifadeleri yer alırken paylaşım tepki çekti.

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AKP, KURUL İÇİN OYALIYOR

Kamu işçilerinin bir bölümü, grev yasağı kapsamındaki işlerde çalışıyor. Konfederasyonların eylem kararı alması, sendikaların her bir işyeri için görüşmelerde anlaşmaya varamaması durumunda dahi, bu işyerlerinde çalışanlar grev oylaması yapamıyor. Grev ve lokavtın yasak olduğu işlerdeki uyuşmazlıkların tutanakları Yüksek Hakem Kurulu’na (YHK) ulaştırılıyor. Kamuda işveren olan hükümet yani AKP iktidarı, YHK’de etkili konumda. Kurul üyelerinin büyük çoğunluğu atanmış isimlerden oluşuyor. YHK’de, iktidar talimatlarının dışına çıkarak kamu işçilerini önceleyecek bir bakış beklenmiyor. AKP iktidarının keyfi grev yasaklamaları da sözleşmenin Kurul tarafından belirlenmesi riskini barındırıyor. Sefalet düzeyinden öteye geçmeyen tekliflerle masayı 7 aydır oyalayan iktidar, süreci adeta Kurul’a yönlendiriyor.

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SARAÇHANE’DEN BEYAZIT’A İŞÇİ YÜRÜYÜŞÜ

Tez-Koop-İş Sendikası üyesi kamu işçileri, dün İstanbul’da iş bırakarak yürüdü. İşçiler, Saraçhane’den başlattıkları yürüyüşü İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü girişine kadar sürdürdü. Tez-Koop-İş Sendikası iktidara "Ekmeğe yüzde 20 zam yapılmışken işçilere yüzde 17 zam teklifinizi nasıl açıklayacaksınız" diye sordu. Burada gerçekleştirilen basın açıklamasında, Türk-İş İstanbul Birinci Bölge Başkanı Halil Faki Erdal, “Yüzde 17 zammı alın başınıza çalın. Gelin diyorsunuz geliyoruz, gidin diyorsunuz, gidiyoruz. Fazla mesai diyorsunuz, yapıyoruz. TÜİK’in enflasyon oranlarına inanmıyoruz. ‘Bizim karşımıza komik rakamlarla gelmeyin’ dedik. ‘Vergide adalet istiyoruz’ dedik. İşçiye geldiği zaman para yok. Çarşıyı pazarı gezin, ona göre teklif verin. Alnımızın terini istiyoruz. Çocuklarımızın geleceğini istiyoruz. Hakça pay istiyoruz. Ayağınızı denk alın, işçinin tokadı ağır olur. Bunu sandıkta görürsünüz” diye konuştu.