Sabri Ugan yaşamını yitirdi iddiası: Ertem Şener'den açıklama

Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan spor spikeri Sabri Ugan'ın hayatını kaybettiği iddia edildi.

Spor spikeri, Ertem Şener iddianın doğru olmadığını söyledi.

Şener, X'te yaptığı paylaşımda spor yorumcusu Ersin Düzen ile birlikte hastanede olduklarını belirterek "Vefat haberi doğru değil. Hastanedeyiz" ifadesini kullandı.

Vefat haberi doğru değil. Hastanedeyiz. — Ertem Şener (@ertemsener) June 25, 2025

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan da açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Ugan, şunları söyledi:

"Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin."

KEMOTERAPİYİ TAMAMLADIĞINI DUYURMUŞTU

Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde hastalığıyla ilgili açıklamada bulunarak; "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada yokum. Bunun sebebi sağlık sorumlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Hayattan kopmayın. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" demişti.