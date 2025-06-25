Sabri Ugan, yoğun bakıma kaldırıldı

Şampiyonlar Ligi maçlarının anlatımıyla hafızalara kazınan spor spikeri Sabri Ugan, yoğun bakıma kaldırıldı.

62 yaşındaki spikerin beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede entübe edildiği öğrenildi.

Yaklaşık 3 aydır akciğer kanseri tedavisi gören Ugan’ın oğlu Doruk Ugan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının sağlık durumuna ilişkin son durumu aktardı.

Doruk Ugan, şu ifadeleri kullandı:

"Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor. Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor.”

KEMOTERAPİYİ TAMAMLADIĞINI DUYURMUŞTU

Sabri Ugan, geçtiğimiz günlerde hastalığıyla ilgili açıklamada bulunarak; "Size gecikmiş bir açıklama borcum var. Yaklaşık 3 aydır sosyal medyada yokum. Bunun sebebi sağlık sorumlarım. Ciddi sağlık sorunlarım var ama moralim hiç bozuk değil. Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Birinci kemoterapiyi tamamladık. Hayattan kopmayın. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim" demişti.