Sabri Uzun kimdir? Sabri uzun nereli? Sabri Uzun neden gözaltına alındı?

Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Sabri Uzun kimdir, görevi nedir ve nerelidir? Sabri Uzun neden gözaltına alındı? Sabri Uzun hakkındaki detaylara bakalım:

SABRİ UZUN NERELİ VE MESLEĞİ NEDİR?

Aslen Giresun Eynesli'li olan Sabri Uzun, 1978 yılında Emniyet'teki görevine başladı ve 40 yıl Emniyet Müdürlüğü'nde İstihbarat Daire Başkanlığı dahil çeşitli görevler yaptı.

SABRİ UZUN NEDEN TUTUKLANDI?

Sabri Uzun hakkında, 17 Nisan 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Twitter'daki sözleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan hakkında soruşturma başlatıldı ve tutuklandı. Sabri Uzun, Eylül 2019'da tahliye edildi. Mahmkeme, Sabri Uzun'a 11 ay 20 gün hapis cezası verdi.

SABRİ UZUN'UN RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ

Sabri Uzun, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde Disiplin Kurulu’na verildi 10 Haziran 2022 tarihi itibarıyla rütbeleri geri alındı.

SABRİ UZUN NEDEN GÖZALTINDA?

Sabri Uzun, 1 Ocak 2025'te sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı, "Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı, Oğlan, İsrail’i protesto ettl; alkışlandı.

Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur." paylaşımıyla dikkat çekmişti. Sabri Uzun, 2 Ocak 2025 tarihinde ise sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındı.