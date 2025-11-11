Saç dökülmesi nasıl önlenir? Uzmanlar açıkladı

Saç dökülmesi hem kadınların hem de erkeklerin ortak şikayetlerinden biri olarak öne çıkıyor. Günlük hayatta fırçada biriken saç telleri, çoğu zaman kozmetik çözümlerle geçiştirilmeye çalışılsa da uzmanlara göre dökülmenin nedeni doğru belirlenmeden yapılan müdahaleler durumu daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle saç dökülmesinde doğru tanı ve erken dönem tedavi büyük önem taşıyor.

“ERKEN TEŞHİS İLE ÇOĞU DÖKÜLME GERİ DÖNDÜRÜLEBİLİR”

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Umut Mert Yıldırım, saç dökülmesinin altında stres, hormonal değişiklikler veya bağışıklık sistemi sorunlarının yatabileceğini belirtiyor. Yıldırım’a göre, saç kaybının tipinin ve nedeninin doğru belirlenmesi sürecin en kritik adımı:

“Erken dönemde doğru teşhis ve kişiye özel planlama gerekir. Günde 100 telin üzerindeki kayıp normal değildir. Bu durumun altında stres, hormonal değişiklikler veya bağışıklık sorunları yatabilir. Erken teşhisle çoğu dökülme geri döndürülebilir.”

STRES KAYNAKLI SAÇ DÖKÜLMESİ: GENELLİKLE GEÇİCİ

En sık görülen dökülme tiplerinden biri stres kaynaklı saç dökülmesidir. Kovid-19 sonrası dönem, doğum, ameliyat ve yoğun psikolojik stres durumlarının bu dökülmeyi tetikleyebildiği ifade ediliyor.

Dr. Yıldırım, bu durumun çoğu zaman geçici olduğuna dikkat çekiyor:

“Neden ortadan kalktığında saçlar 3 ila 6 ay içinde yeniden uzamaya başlayabilir.”

TEDAVİ SÜRECİNDE NELER UYGULANIYOR?

Yıldırım, tedavi sürecinin kan tahlilleri ile başladığını belirtiyor. Vitamin, karaciğer ve böbrek fonksiyonları değerlendiriliyor. Eksiklikler tespit edilirse destek tedavileri uygulanıyor.

Uygulanabilen tedavi yöntemleri

Destek vitamin tedavileri

PRP uygulamaları

Eksozom tedavileri

Kök hücre uygulamaları

ERKEK TİPİ SAÇ DÖKÜLMESİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMI

Erkek tipi saç dökülmesi genellikle genetik yatkınlık ve hormonlar ile ilişkilendiriliyor. Saç çizgisinin geriye doğru çekilmesi ve tepe bölgesinde açılma en belirgin bulgular arasında.

Tedavide:

Kan ve hormon testleri

Çinko, biyotin gibi destekler

Minoksidil içeren spreyler

Saç bakım şampuanları

Dökülmenin erken evresinde PRP veya eksozom tedavileri ile başarılı sonuçlar alınabildiği, ileri evrede ise saç ekiminin değerlendirilebileceği ifade ediliyor.

SAÇKIRAN BULAŞICI DEĞİLDİR

Saç dökülmesi türlerinden biri olan saçkıran, bağışıklık sisteminin saç köklerine saldırmasıyla ortaya çıkıyor. Genellikle stres ve otoimmün hastalıklarla ilişkilendiriliyor.

Dr. Yıldırım’ın vurguladığı önemli nokta:

“Saçkıran bulaşıcı değildir.”

Tedavide:

Kortizon içeren kremler

Kortizon enjeksiyonları

Yaygın olgularda biyolojik ajan tedavileri

SAÇ DÖKÜLMESİ TEK BİR HASTALIK DEĞİLDİR

Yıldırım, saç dökülmesinin tek bir nedene bağlı olmadığını vurgulayarak şu uyarıda bulunuyor:

“Saç dökülmesi tek bir hastalık değildir, birçok farklı sebebe bağlı gelişebilir. Bu nedenle doğru tanı konulmadan ürün kullanımı veya yanlış tedaviler sorunu derinleştirebilir. Etkili bir sonuç için mutlaka dermatoloji uzmanına başvurulmalı.”

Günde kaç tel saç dökülmesi normaldir?

Günde 100 telin üzerindeki saç kaybı normal kabul edilmez.

Strese bağlı dökülme yeniden çıkar mı?

Evet. Neden ortadan kalktığında saçlar genellikle 3-6 ay içinde uzamaya başlar.

Erkek tipi saç dökülmesi tedavi edilebilir mi?

Erken dönemde destek tedavileri, PRP ve eksozom uygulamalarıyla başarılı sonuçlar alınabilir. İleri evrede saç ekimi değerlendirilebilir.

Saçkıran bulaşıcı mıdır?

Hayır. Saçkıran bulaşıcı değildir.

Saç dökülmesinde erken teşhis ve doğru tedavi planlaması büyük önem taşır. Dökülmenin nedenini belirlemeden yapılacak her müdahale, süreci daha karmaşık bir hale getirebilir. Doğru yaklaşım için bir dermatoloji uzmanına başvurmak en etkili ve güvenilir adımdır.