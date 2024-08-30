Saç modelini bile engellediler

Haber Merkezi

Free Web Turkey’in 19 – 25 Ağustos sansür gündemi raporu yayımlandı. Rapora göre; geçtiğimiz hafta onlarca erişim engeli yaşandı. Evrensel’in derlediği habere göre, Bilal Erdoğan ile ilgili haberlere ise zincirleme şekilde erişim engeli geldi. TMSF ihalesini Bilal Erdoğan’ın arkadaşının aldığı iddialarıyla ilgili haberin, erişime engellendiğini duyuran haberler İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla erişime engellendi.

Engellenen haberler arasında; Bilal Erdoğan’ın Kırgızistan’da lüks bir yatta bir kuzu çevirme partisine katıldığıyla ilgili Gazeteci Bahadır Özgür’ün haberinin erişime engellendiğini duyuran Evrensel’in haberi de yer aldı.

BİR KEZ DAHA ENGELLETTİ

Gazeteci Bülent Mumay’ın paylaştığı "Bilal Erdoğan’ın şirketi 3 yıldır vergi ödememiş” tweeti’ne de erişim engeli getirildi. Ancak söz konusu tweet, 13 Ağustos’ta zaten engellenmişti.

Gazeteci İsmail Arı’nın Bilal Erdoğan’ın şirketinin vergi ödemediği haberi de engellendi. "Bilal Erdoğan istedi, AYM’nin ‘ifade özgürlüğü ihlali’ kararı yok sayıldı: Erişim engeli kaldırılan haber tekrar engellendi" başlıklı haber de dahil olmak üzere Free Web Turkey’nin 6 haberi de Bilal Erdoğan’ın aldırdığı kararla erişime engellenen haberlerden oldu.

Aralarında Ertuğrul Kürkçü, Amberin Zaman ve Yeni Yaşam Gazetesi ile bazı Kürt politikacı ve gazetecilerin de bulunduğu Twitter hesapları için erişim engeli kararı verildi. "Milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle verilen kararda, bu kişilerin "tüm paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları" öne sürüldü. Kırmızı bültenle aranan Sedat Peker’in, Turkuvaz Medya Grubu Başkanvekili Serhat Albayrak’a kadar uzanan bir rüşvet ağı olduğu iddiasıyla ilgili haberlere Erişim Sağlayıcıları Birliği’nin (ESB) kararıyla erişim engeli getirildi.

Politikacı ve iş insanlarının "vergi cennet"lerindeki bağlantılarını ortaya çıkaran Paradise Papers’ta Berat Albayrak ile Serhat Albayrak’ın da adının geçtiği iddiasıyla ilgili haberlere de erişim engeli getirildi.

SAÇ MODELİNE DE ENGEL

Ayşe Arman’ın saç modeliyle ilgili bir içerik erişime engellendi. 7 Ağustos’ta erişim engeli getirilen çevrimiçi oyun platformu Roblox, “RTE: Vergiden Kaçış” isimli oyunu yayımdan kaldırdı.