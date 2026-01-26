Saç örgüsü kampanyasına katılan hemşire serbest bırakıldı

Sosyal medyada saç örgüsü kampanyasına katıldığı için açığa alınan ve gözaltınan alınan hemşire adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Suriye'de bir cihatçının SDG’li bir kadının kesilmiş saç örgüsünü gösterdiği videonun paylaşılması üzerine, kadınlar tepki göstermek ve Suriye’nin kuzeyindeki kadınlarla dayanışmak için saçlarını ördükleri videoları paylaşıyor.

Saç örgüsü kampanyasına destek verdiği için açığa alınan hemşire İ.A., İstanbul’da gözaltına alınarak gece geç saatlerde Kocaeli’ye götürüldü. AA'nın aktardığına göre, hemşire emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan hemşire İ.A., adli kontrol şartıyla salıverildi.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA: "KEYFİ UYGULAMALARA SIKÇA TANIK OLUYORUZ"

bianet'e konuşan İ.A.’nın avukatı Gencer Demirkaya, müvekkiline yöneltilen suçlamanın henüz netleşmediğini belirterek, mevcut koşullarda gözaltı işleminin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Demirkaya, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Alınma gerekçesine ilişkin henüz net bir bilgi yok. Gözaltı sürecinde polis ekipleri İstanbul’da kaldığı eve gitmiş, ev araması yapılmış ve ardından Kocaeli’ye götürülmüş. Dosyada şu an itibarıyla somut bir suç isnadı ya da başka bir gerekçe bulunmuyor, çünkü dosya henüz yeni. Dün gece ve bugün ifade işlemleri için kendisiyle görüştüm. Herhangi bir kötü muameleye maruz kalmadığını söyledi; ancak morali biraz bozuktu, biz de avukatları olarak moral verdik.

Gözaltının, saç örülen bir videonun paylaşılması gerekçesiyle yapıldığı anlaşılıyor. Bir avukat olarak şunu söyleyebilirim ki bu, açıkça ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gereken bir eylem. Bunun Terörle Mücadele Kanunu (TCK) kapsamında propaganda sayılması hukuken son derece abes olur. Böyle bir değerlendirme kanunla delillendirilemez; bu, keyfi bir uygulama.

Avukatı olarak serbest bırakılacağını düşünüyorum; ancak üst makamların niyetini öngörmek zor. Ne yazık ki ülkede hukuk dışı ve keyfi uygulamalara sıkça tanık oluyoruz. Geldiğimiz aşamada, hiçbir somut gerekçe olmadan da insanlar tutuklanabiliyor. Zaten baştan geceyi gözaltında geçirmesi yerine doğrudan ifadesi alınıp bırakılabilirdi. Şimdi mahkemeye sevk ihtimali de var, emniyetten serbest bırakılma ihtimali de. Bu tamamen takdir dahilinde."

ADLİ VE İDARİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞTI

İl Sağlık Müdürlüğü, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev yapan bir personelin, sosyal medya hesaplarında "Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri"ne aykırı paylaşımlarda bulunduğunun tespit edildiğini, ilgili personel hakkında adli ve idari sürecin başlatıldığını bildirmişti.

Saç örgüsü kampanyası, Demokratik Eşitlik ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin yanı sıra oyuncu Belçim Bilgin gibi birçok isim de desteklemişti.