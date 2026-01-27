Saç örgüsü paylaşımına gözaltı Meclis gündeminde: Kadınlara karşı işlenen suçlara tepki göstermek suç mudur?

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Halide Türkoğlu, cihatçı örgütler tarafından öldürülen ve saçları kesilerek görüntüleri servis edilen kadınlar için saçlarını örüp "Jin Jiyan Azadi" şarkısıyla paylaşım yapan kadın sağlık emekçisi İkra Avcı hakkında başlatılan soruşturma ve Avcı'nın gözaltına alınmasına ilişkin TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde Türkoğlu, "Kadınlara karşı işlenen suçlara tepki göstermek suç mudur? Erkek egemenliğine karşı direnen kadınların mücadelesini anlatan 'Jin Jiyan Azadî' şarkısının hangi sözü 'örgüt propagandası' içermektedir? Saç örmek hangi etik davranışa aykırıdır?" diye sordu.

"SAÇLARINI ÖREREK DAYANIŞMAYI SERGİLEYEN KADINLAR ERKEK EGEMEN AKLIN HEDEFİ OLMUŞTUR''

Türkoğlu önergesinde, "Suriye Geçiş Hükümetine bağlı IŞİD türevi yapılar, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimine bağlı şehirlere saldırırken, burada yaşayan kadınlara yönelik şiddet ve katliam görüntüleri tüm dünya kamuoyuna yansımıştır. Kadın bedenine yönelik işkence görüntüleri, kadınların saçlarının kesilerek servis edilmesine karşı birçok ülkede kadınlar protesto etkinlikleri gerçekleştirmiş, yaşanan vahşete karşı seslerini yükseltmiştir" ifadelerini kullandı.

İşlenen suçlara karşı binlerce kadının saçlarını örerek dayanışma gösterdiğini aktaran Türkoğlu, şunları kaydetti:"Bu dayanışmayı ülkede sergileyen kadınlar maalesef ki erkek egemen aklın hedefi olmuştur. Kocaeli’deki kadın sağlık emekçisi İkra Avcı saçlarını örerek sosyal medya hesabından paylaşması üzerine başlayan saldırılar bir linçe dönüşmüştür. Nitekim Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kocaeli Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü bu linç girişimini destekleyecek bir kararla sağlık emekçisi İkra Avcı hakkında 'etik davranış ilkelerine aykırı davranış' gerekçe gösterilerek adli ve idari soruşturma başlatmıştır. Saldırılar adeta organize bir şekilde gerçekleştirilmiş ve İkra Avcı 25 Ocak 2026 tarihinde saç örgüsüyle paylaştığı 'Jin Jiyan Azadi' (Kadın, Yaşam, Özgürlük) şarkısının 'Örgüt Propagandası' olduğu gerekçesiyle gözaltına alınmıştır."

"AVCI HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILMASIYLA SAVAŞ SUÇLARININ ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİ Mİ AMAÇLANMAKTADIR?"

Türkoğlu önergesinde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti: