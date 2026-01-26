Saç örgüsü suç oldu

Haber Merkezi

Kuzey ve Doğu Suriye'deki kadınlara destek amacıyla Kocaeli’de saçlarını ören hemşire hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yurttaşlar caniler yerine kadınların suçlandığını vurgulayarak karara tepki gösterdi.

Halep’te Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerini günlerce kuşatan HTŞ, (Heyet Tahrir Şam) şimdi ise Kuzey ve Doğu Suriye’de saldırılarına devam ediyor. Burada bir cihatçının SDG’li bir kadının kesilmiş saç örgüsünü gösterdiği videonun paylaşmasının ardından başlayan tepkiler devam ederken, çektiği videoda saçlarını örerek kampanyaya destek veren hemşire hedef gösterilerek hakkında soruşturma başlatıldı.

CANİLER DEĞİL, KADIN SUÇLU

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, paylaşım yapan hemşire hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız bünyesinde görev yapmakta olan ve sosyal medya hesaplarında ‘Devlet Memurları Kanunu ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri’ne aykırı paylaşımlar nedeniyle personel ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmış olup konu yakından takip edilmektedir” denildi. Karara yurttaşlar tepki gösterdi. Yapılan paylaşımlarda, "Bir çete üyesi öldürdüğü kadının saçını kesip bunu sergiliyor. Bu insanlık dışı harekete karşı da kadınlar dayanışma videosu çekiyor. Ama gelin görün ki bu caniler değil de barbarlığa karşı çıkan kadınlar suçlu oluyor" denildi.

MECLİS GÜNDEMİNDE

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Rojava’daki kadınlara destek amacıyla Kocaeli’de saçlarını ören hemşire hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmayı Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na, “Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilgili hemşire hakkında başlatılan adli ve idari soruşturmanın hukuki ve fiili gerekçesi nedir” diye sordu.