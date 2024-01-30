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Sacha Boey, Bayern Münih’te ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray’dan 30 milyon Euro net bonservis bedeliyle Almanya Bundesliga ekibi Bayern Münih’e transfer olan Sacha Boey, yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı.

Ajans Haberleri
  • 30.01.2024 13:36
  • Giriş: 30.01.2024 13:36
  • Güncelleme: 30.01.2024 13:37
Kaynak: İHA
Sacha Boey, Bayern Münih’te ilk antrenmanına çıktı

Bayern Münih, ara transfer döneminde Galatasaray’dan 30 milyon Euro net bonservis bedeli ve bonuslar karşılığında 23 yaşındaki Fransız sağ bek Sacha Boey’i kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz günlerde Almanya’ya giden ve sağlık kontrollerinden geçtikten sonra sözleşmeyi imzalayan Boey, bugün de yeni takımıyla ilk antrenmanına çıktı. 

Münih ekibi, Sacha Boey için yerel saatle 14.00’te imza töreni düzenleyecek.

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