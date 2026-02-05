Sacha Boey, Galatasaray'a dönüyor

Ara transfer döneminde Noa Lang, Asprilla ve Nhaga’yı kadrosuna katan Galatasaray, kapanış öncesinde son bir hamle için girişimlerini sürdürüyor.

TRT Spor’da yer alan habere göre sarı-kırmızılılar, eski futbolcusu Sacha Boey’u yeniden kadrosuna katmak için harekete geçti.

TEMASLAR BAŞLADI

Galatasaray’ın, 25 yaşındaki oyuncuyu kiralamak adına Bayern Münih ile temaslara başladığı aktarıldı. Galatasaray, Boey’u Ocak 2024’te 30 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern Münih’e göndermişti.

Fransız sağ bek, Alman ekibinde bu sezon 15 maçta forma giyerken 1 asistlik katkı sağladı.