Sacha Boey’in hikayesi başladığı yere döndü

Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Alman ekibi Bayern Münih’ten eski futbolcusu Sacha Boey’i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Yuvaya geri dönen Boey, geçmişte yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından Okan Buruk’un planlamasında yeniden önemli bir denge unsuru olacak.

Galatasaray’dan 28 Ocak 2024’te 30+5 milyon Euro’ya Bayern Münih’e rekor bedelle transfer olan Sacha Boey, sakatlıklar nedeniyle istikrarlı forma şansı bulamadığı Almanya macerasının ardından kiralık olarak yeniden sarı-kırmızılılara döndü. Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeliyle giden futbolcu rekorunu kıran Sacha Boey; Bayern Münih’te beklentilerin uzağında kalırken, en büyük engeli ise sakatlıklar oldu. Fransız sağ bek, 16 Şubat'tan başlayan süreçle 2023/2024 - 2025/2026 sezonları arasında menisküs yırtığı, ayak bileği sakatlığı, kas ve lif yırtıkları nedeniyle yaklaşık 230 gün sahalardan uzak kalmış, bu aralıkta 40’tan fazla maçta forma giyememişti. Galatasaray’ın kadro derinliğinde kendisine çokça yer bulacağı Boey’in geçmişte yaşadığı sakatlık sorunlarının ardından şüphesiz teknik direktör Okan Buruk’un planlamasında yeniden önemli bir denge unsuru olacak. Galatasaray’da yakaladığı çıkışı tekrarlamak isteyen Fransız oyuncu, zorlu fikstür içerisinde Buruk’un kadro seçimlerinde elini bir hayli kolaylaştıracak.

GALATASARAY’DAKİ İLK YILI İSTEDİĞİ GİBİ GEÇMEDİ

2021-2022 sezonunda Burak Elmas yönetiminde yeni yapılanmaya giden Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, sağ bek için Sacha Boey’i uygun görmüştü. Genç ve atletik özellikleriyle Terim’in çok istediği Boey, 26 Temmuz 2021’de Fransa temsilcisi Rennes’den 1 milyon 150 bin Euro karşılığında transfer edildi. Galatasaray’daki ilk maçına 5 Ağustos 2021 tarihinde UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Eleme Turu’nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone takımına karşı çıkan Boey, gol sevinci yaşadı. Ardından bu etkili başlangıç, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı. Sonraki süreçte 8 Eylül 2021’de antrenmanda uyluk sakatlığı yaşayan Fransız oyuncu, 20 gün maçlarda yer alamadı. Boey, 30 Eylül 2021’de UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2’nci haftasında Marsilya ile oynanan maçla sahalara tekrar geri dönse de sakatlığı nüksetti ve ardından 93 gün forma giyemeyerek iki sakatlık sürecinde toplam 22 maç kaçırmış oldu. Fransız oyuncu, Galatasaray’daki ilk sezonunda Süper Lig’de 13 ve UEFA Avrupa Ligi’nde ise 6 olmak üzere toplamda 19 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

OKAN BURUK’TAN ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Süper Lig’de kötü gidişatın ardından 10 Ocak 2022’de Fatih Terim ile yolların ayrılmasıyla 4 gün sonra takımın başına Domenec Torrent getirildi. Torrent yönetiminde 11 maça çıkan Boey'in performansı beğenilmezken, 21 Haziran 2022’de İspanyol teknik adam görevden giderken oyuncu için olumsuz rapor verdi. 23 Haziran 2022’de teknik direktörlük görevine getirilen Okan Buruk, hem Fransız oyuncunun menajeri ile Galatasaray arasında yaşanan sorun sebebiyle hem de erkene alınan kamp tarihinin kendisine uymadığını dile getirmesi sebebiyle Boey’i kadro dışı bıraktı. Sacha Boey, sezon öncesinde Avusturya'da gerçekleştirilen kampa götürülmezken, Fransız oyuncu bir süre bireysel ve rezerv takımla antrenmanlar yaptı. Sezon başında transfer edilen Leo Dubois’in sakatlanması üzerine bek açıklığı oluşunca Sacha Boey, tecrübeli teknik adamdan özür dileyerek geri döndü. 2022-2023 sezonunun ilk haftasında, 7 Ağustos’ta oynanan Antalyaspor maçıyla eski performansına geri dönen Sacha Boey, sonraki süreçte formasını bir daha kaptırmadı ve etkili oyunuyla takımın en iyilerinden biri oldu.

İKİ ŞAMPİYONLUĞUN BAŞ MİMARLARINDANDI

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray; 2022-2023 sezonunu Süper Lig’de şampiyon olarak tamamlarken, Sacha Boey de sarı-kırmızılı takımdaki ikinci yılında ilk kez kupa sevinci yaşadı. Şampiyonlukta başrol oyunculardan biri olan Boey, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig’de 31, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 2 olmak üzere toplam 33 maçta görev yaptı. Sezonu 1 gol ve 4 asistlik performansla tamamlayan Fransız sağ bek için yeni sezon öncesi gelen teklifler reddedilirken, Boey takımda kaldı.

Sacha Boey, 2023-2024 sezonunda ise adeta vitrin yaptığı dönemi yaşamış, teknik direktör Okan Buruk önderliğinde Süper Lig’de şampiyonluk kupasını bir kez daha müzesine götürmüştü. Süper Lig’de 19, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 12 maçta sahaya çıkan Boey, toplamda 31 karşılaşmada ter dökmüştü. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki performansıyla Avrupa kulüplerinin radarına giren Sacha Boey, 28 Ocak 2024’te Alman ekibi Bayern Münih’e transfer oldu. Bayern Münih’te sakatlıklarla mücadele ederek sınırlı süre alabilen Boey, bu dönemin ardından Galatasaray’a geri döndü.

