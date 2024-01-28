Sacha Boey’un Galatasaray kariyeri

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, Alman ekibi Bayern Münih’e transfer oldu. Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih ile bu transfer için 30 milyon Euro artı 5 milyon Euro bonus karşılığında anlaştı.

Sacha Boey, Galatasaray ile geçirdiği 2.5 sezonda toplam 83 resmi karşılaşmada görev aldı. Genç futbolcu rakip fileleri 4 kez havalandırırken, 1 kez de kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Boey, sarı-kırmızılılarla 1 kez Süper Lig’de de şampiyonluk yaşadı.

Fransız sağ bek Galatasaray ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grupları ve elemelerinde 6, bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi grupları ve elemelerinde 12 müsabakada oynadı. Boey oynadığı 18 Avrupa kupası karşılaşmasında 2 gol kaydetti.