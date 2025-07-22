Saçlarına yıldız düşen annenin hasret türküsü

Tuğçe ÇELİK

“Yüreğimdeki gücü senden aldım

Ördüğüm kazakta resmin oğul

Beklerim yolunu ağardı saçım

Bütün telleri hasrettir oğul”

(Oğula Hasret Türküsü’nden)

Müzisyen Tekin Turan, şair Nevzat Çelik’in yaşamının ruhuna yansıyan gölgeleriyle dizelere dönüştürdüğü ‘Şafak Türküsü’ne bir yanıt içeren, usta şairin ‘saçlarına yıldız düşmüş’ diye tarif ederek ‘koparma anne, ağlama’ uyarısıyla belleklere kazınan annesi Fahriye Çelik’in yazdığı ‘Oğula Hasret Türküsü’ şiirini dinleyicilerle buluşturdu.

Bestesi Turan’a ait olan, 40 yaşını devirmiş ‘Oğula Hasret Türküsü’ bir yenilginin değil umudun, direnişin, var olma çabasının insan ruhunda yarattığı türlü katmanlardaki izlerini sürüyor. Bu katmanlar çeşitlenerek açıldıkça ortaya Türkiye yakın tarihinin de acıklı bir portresi çıkıyor. Dersim Pülümürlü olan Turan, anne ve ablası gibi mücadeleci kadınlar tarafından büyütülmenin müziğinde kadın odaklı bir yaklaşıma yol açtığını, şiirin kendisine ulaştırıldığında heyecanla stüdyosuna kapandığını anlatıyor. Çocuk ve kadınlara dair besteleriyle dikkat çeken sanatçı, ‘Oğula Hasret Türküsü’ şiirini, yazıldıktan yıllar sonra ilk kez bir beste olarak kitlelere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyor. Bu vesileyle ‘Oğula Hasret Türküsü’nden yola çıkarak sanatçıyla müziği üzerine konuştuk.

Şiiri besteleme süreciniz nasıl gelişti?

Usta şair Nevzat Çelik’i ‘Şafak Türküsü’ ile tanıdık. Ahmet Kaya’nın bestelediği en iyi şiirlerden biridir. Kaya çok iyi şiirlere çok iyi besteler yapan ve muhteşem sesiyle yorumlayan bir sanatçıydı. Benim de örnek aldığım, müzik konusunda tartışmasız üst düzey bir sanatçıdır. Yüreği yanan anne Fahriye Çelik beş sene sonra Nevzat Çelik’in ‘Şafak Türküsü’ne cevap niteliğinde olan ‘Oğula Hasret Türküsü’ şiirini yazıyor. Bu şiir benim çok sevdiğim bir dostumun eline geçiyor. Bir görüşmemizde dostum bana şiiri uzatıp “Bu şiiri mutlak bestelemelisin” dedi. Şiirin Fahriye Çelik’e ait olduğunu ve Nevzat Çelik’in ‘Şafak Türküsü’ne cevabı olduğunu anlatınca çok duygulandım. Eseri besteledim, kendimi günlerce stüdyoya kilitledim. Aranjesini ve enstrümanları belirledikten sonra eseri bitirip stüdyodan çıktım.

Müzikal yolculuğunuz nasıl başladı ve devam etti?

Benim asıl alanım farmakolojidir. Uzun süre sağlık sektöründe çalıştım ama müzik her zaman hayatımda önemli bir yer edinmişti. Müzikle küçüklüğümden beri iç içeyim. Çocukluk yaşlarımda bağlama çalıp türküler söylerdim. Almanya’da farklı müzik okullarında piyano ve şan dersleri aldım. Mahsuni Turan’ın Almanya’da kurduğu müzik grubu ile birlikte Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde sahneye çıktım. Film müziği üzerine aldığım eğitimi tamamladıktan sonra bu birikimle beste çalışmaları yapmaya başladım. Yunus Emre, Pir Sultan Abdal, Türk edebiyatında yer edinmiş, önemli şairlerin şiirlerini seçtim. Nazım Hikmet, Orhan Veli, Cemal Süreya, Sabahattin Ali, Hasan Hüseyin ve daha nice değerli şairlerimizin eserlerini bestelemeye başladım. Evimin bodrum katına kurduğum müzik stüdyosunda bestelediğim eserlerin aranjelerini ve düzenlemelerini yapmaya devam ediyorum.

Sanatınızın amacı nedir, nelerdir?

Daha güzel ve yaşanılır bir dünya için besteler yapıyorum, şarkılar söylüyorum. Bu da benim ütopyam. Türkiye ve dünyada toplum yönetimi konusunda yaşanan eleştiriler genellikle şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, hukukun üstünlüğü, adaletin sağlanması ve insan hakları gibi temel ilkelerin yeterince uygulanmadığına işaret ediyor. Bu eleştirilerin dikkate alınması ve gerekli reformların yapılması, daha adil, eşitlikçi ve sürdürülebilir toplumların inşası için çok önemli. Ben de ülkemin ve dünya halklarının yaşadığı sıkıntıları işlemeye çalışıyorum. En çok şairlerden ve şiirlerden etkileniyorum. Üretim sürecimde de niyetim zamanla değerini yitirmeyen, toplumda uzun süreli etkiler bırakan ve nesilden nesile aktarılan kalıcı sanat eserleri ortaya koymak. Bu tür eserler, kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturur ve toplumsal fayda sağlar.

Adalet kavramının sanat ve sanatçıyla olan ilişkisini değerlendirir misiniz?

Sanat, adaletin sağlanmasında önemli bir araçtır ama bir sanatçının ne kadar sanatsal özgürlüğü varsa adaletin sağlanmasına da o kadar katkısı olur. Sanatçı, ifade gücüne göre eserlerinde toplumsal sorunları, adaletsizlikleri, eşitsizlikleri eleştirebilir. Sanatçılar bu konuda topluma karşı bir sorumluluk taşıyor taşımasına ama kariyeri zarar görmeye başladığında sanatçı geri adım atmak zorunda bırakılıyor. Bir de gerçek sanatçılarımız ülkemizde ne kadar itibar görüyor ona bakmalıyız. İnsanlar herkesin kendisi gibi düşünmesini istiyor. Kendisi gibi düşünmeyenlere düşman gözüyle bakıyor. Bir sanatçı sorumluluğundan dolayı etik davranarak adaletin sağlanmasına katkıda bulunmalıdır ama sanatçılarımıza karşı ne kadar etik davranılıyor buna da bir bakmamız lazım.

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DİNLEYECEK AMA KENDİ ŞİİRİNİ HATIRLAMAYACAK

Şair Nevzat Çelik, annesinin şiiri yazma sürecinin kendisinin cezaevine girmesiyle başladığını söyledi. “Annemin şiir yazma serüveni benim cezaevine düşmem ve mektuplarla şiirlerimi dışarıya göndermemle başladı. ‘Şafak Türküsü’ dosyasının 1984’te Akademi Kitabevi’nden birincilik ödülü alması ve çok okunmasıyla birlikte pekişti. Şiir diyorum çünkü yazdıkları gerçekten şiirdi! Şarkıların sözlerini bir kâğıda yazıp okuduğunuzda şarkı sözü ya da şiir olup olmadığı hemen anlaşılır” diyen Çelik şöyle devam etti: “Bu yüzden ‘Oğula Hasret Türküsü’nü güçlü bir şiir olarak değerlendirebiliriz. Sadece 12 Eylül 1980 askeri faşizm döneminde yaşanan trajedileri değil bu günü de anlatan bir şiirdir. Baskı ve işkence altında idam tehdidiyle yıllarca içeride tutulan evlatlarına dair bir annenin pasif yakarışından çok, olanca acısına, yorgunluğuna ve toplumdaki genel umutsuzluğa karşın etkili imgelerle umuttan, yaşamaktan vazgeçmemeyi öneren bir şiir. İlkokul 1’inci sınıfa kadar okutulmuş bir işçi kadın yazıyor bu şiiri, çok kıymetli.”

Nevzat Çelik ve Fahriye Çelik

Çelik özetle şunları aktardı: “‘Oğula Hasret Türküsü’ şiiri, şiir olarak çok beğenilmişti fakat bugüne kadar herhangi bir bestelenme girişimi olmamıştı. Buna hep şaşırmışımdır. Tekin Turan beni arayıp şiiri bestelemek istediğini söylediğinde çok sevindim. Nihayet fark edilmişti. Sözün, sesin, bestenin geniş kitlelere ulaşmasını çok isterim. Demans olan anneme dinlettiğimizde sevecek fakat büyük ihtimalle kendi şiiri olduğunu hatırlamayacak. Hatırlatacağız, o yine unutacak. Hayat işte…”

Eseri dinlemek için tıklayabilirsiniz.