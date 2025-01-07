Sacramento Kings'ten üst üste 5. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 9 maç yapıldı.

Sacramento Kings, konuk ettiği Miami Heat'i uzatmanın ardından 5 sayı farkla mağlup ederek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Kings'te DeMar DeRozan, 30 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

Heat'te Tyler Herro, 26 sayı atarken performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Phoenix Suns, deplasmanda Philadelphia 76ers'ı 109-99 yendi.

Suns'ta Bradley Beal 25, Kevin Durant ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi.

76ers'ta milli basketbolcu Adem Bona, 4 sayı, 5 ribaunt, 1 blok kaydederken Tyrese Maxey'in 31 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

EDWARDS'TAN 37 SAYI

Minnesota Timberwolves, konuk ettiği Los Angeles Clippers'ı 108-106 mağlup etti.

Timberwolves'ta Anthony Edwards, 37 sayıyla maçın en skorer oyuncu oldu ve galibiyette önemli rol oynadı.

Clippers'ta Norman Powell 25, James Harden ise 22 sayı kaydetti.