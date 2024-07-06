Sadakaya razı gelmeyeceğiz

AKP iktidarı asgari ücrete ara zam yapmazken Manisa’dan Hatay’a, İzmir’den Elazığ’a yurdun pek çok noktasında grevler ve direnişler sürüyor. İşçiler ücretlerinin yüksek enflasyonun altında ezildiğini belirtiyor.

Bilge Su YILDIRIM

İktidarın asgari ücrete ara zam yapmayarak ocakta ilan edilen ücretle 2025’in başına kadar devam etme kararı sürerken yurdun pek çok yerinde farklı işkollarından işçi ve emekçiler hakları için çıktıkları grevlere devam ediyor, süren direnişlere ise yenileri ekleniyor. Özlük haklarından sosyal haklara kadar çok çeşitli taleplerle mücadeleler sürse de en öne çıkan talepler ortak: Ücretlere zam, sendikal haklara saygı.

İskenderun Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Befesa Silvermet işyerinde işçiler de grev kararını fabrikaya astı. Toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleri sırasında ücrette anlaşamayan Birleşik Metal-İş Sendikası üyesi işçiler, 26 Temmuz’da greve çıkmaya hazırlanıyor.

Birleşik Metal-İş işyeri temsilcisi Hasan Ateş, talepleri için mücadele edeceklerini söyledi. Ateş, daha önce Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (Hak-İş) örgütlü olduklarını ancak konfederasyonun, haklarını savunma konusunda yetersiz kaldığını düşünerek istifa ederek Birleşik Metal-İş’e geçtiklerini anlattı. Ateş “Geçiş sonrası sendikalar arası dava süreçleri oldu ama herkes her şeyi göze aldı, nihayetinde de yetki belgemizi aldık” ifadelerini kullandı.

Ocak ayında başlayan TİS görüşmelerinde işverenin sunduğu zam oranını kabul etmediklerini belirtirken aynı zamanda işyerinde hakim olan kademe esasına dayanan ücret sisteminin değiştirilerek kıdem esaslı sisteme geçmek istediklerini belirtti. Ateş, şu ifadeleri kullandı: “Enflasyon çok yüksek, hayat pahalılığı ortada. Biz bu yüzden ocak ayında başlayan görüşmelerde ücretlerimize yüzde 141,5 zam talep ettik. Buna karşılık işveren masada karşımıza yüzde 27,7’lik bir ücret koydu. Aynı zamanda kıdem hakkımızdan yararlanmak istiyoruz. 15 senedir burada çalışıyorum, karşılığını almam lazım."

Bir diğer işyeri temsilcisi Ümit Ateş ise ekonomik darboğaza dikkat çekti: “Getirdikleri teklif bizim istediğimizin çok altında. 30-35 bin lira bu şartlar altında çok bir talep değil, açlık ve yoksulluk sınırı ortada. Bunları söyleyince bu kez de bize diyorlar ki ‘Gidin bakın Çalışma Bakanlığı’ndan verilerimize, biz de zarar ediyoruz.’ Biz emeğimizin karşılığını istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz ki. İnsanlar ev geçindirmeye, çocuk bakmaya çalışıyor. Bir çarşı pazar gördüm mü insan anlıyor zaten durumu.”

KAZANANA KADAR DURMADAN

Hatay dışında İzmir’den Elazığ’a, Manisa’dan Hatay’a kadar birçok yerde grev ve direnişler sürüyor. Kristal Yağ: İzmir’deki Kristal Yağ fabrikası işçilerinin grevi bugün 25’inci gününde. Tekgıda İş Sendikası üyesi işçiler, son dört yılda asgari ücretin de gerisine düşen ücretleri için direnişte. Ağır koşullar altında, meslek tanımlarının dışında da çalıştırıldıklarını aktaran işçiler, haklarını alana kadar grevi sürdürmekte kararlı.

ABP TDS Mühendislik: Manisa Akhisar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan ABP TDS Mühendislik A.Ş. işyerinde Birleşik Metal-İş’te örgütlenen 18 işçi işten atıldı. İşten çıkarmalara tepki gösteren işçiler bir haftayı geçkindir işyeri kapısı önünde direnerek sendikal haklarını savunuyorlar.

KLS Klima: İzmir Çiğli’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’ndeki KLS Klima fabrikasında Birleşik Metal-İş’in yetki belgesini almasının ardından dört işçi işten çıkarıldı. İşçiler, sendikalarıyla birlikte 24 Haziran’dan bu yana sendikal hakları için mücadele ediyor.

Eti Krom: Elazığ Alacakaya’da bulunan Eti Krom Yıldırımlar A.Ş.’ye ait Kef Bölgesi maden ocaklarında çalışan yaklaşık 600 işçi, düşük ücretlere karşı 1 Temmuz’dan bu yana grevde. İşçiler yıl içerisinde ikramiye, banka promosyonu, taban maaşına zam, Kurban Bayramı’nda kurban parası, mesai ücretlerine de 1’e 3 zam talep ediyor.