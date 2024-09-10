SADAT Evrensel’e bir dava daha açtı

HABER MERKEZİ

SADAT kısaltmasıyla tanınan Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi, Evrensel Gazetesi’nin eklerinden Genç Hayat’ın 9 Haziran 2021 tarihli 388. sayısında yayımlanan, “Bir Olay: SADAT üzerine iddialar ve Bir Kavram: Paramiliter Örgüt” başlıklı yazıya dava açtı.

SADAT’ın kurucusu Adnan Tanrıverdi’nin “kişilik haklarına saldırı” iddiasıyla açılan tazminat davasının ilk duruşması bugün saat 12.00’de Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülecek.

Gazetenin Avukatı Devrim Avcı, “Bu davalar, iktidara yakın bir örgütün, şirketin, hiçbir şekilde eleştirilmesine tahammül olmadığının göstergesidir" dedi.

Basının görevinin kamuoyunu bilgilendirmek olduğunun altını çizen Avcı, ‘‘Dava, dilekçesinde de yer aldığı üzere, ‘Benim hakkımda, sadece öven, reklam niteliğinde haberler yapılsın’ baskısıdır. Oysa basının görevi eleştirmek, yanlış varsa ortaya çıkması için kamuoyunu bilgilendirmek için haber yapmaktır. Basın özgürlüğü bunu gerektirir’’ ifadelerini kullandı.

SADAT daha önce Evrensel yazarı Yusuf Karadaş’ın 19 Ekim 2021 tarihinde yayımlanan “İktidarın karanlık örgütü SADAT” başlıklı yazısına “kişilik haklarına saldırı” iddiasıyla dava açmıştı. 15 bin lira tazminat cezası verilen dava istinafa taşınmıştı.