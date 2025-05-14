SADAT iki yıldır vergi ödemiyor

Şirketlerin 2024 yılı vergi karnesi tartışılmaya devam ediyor. Kısa adı SADAT olan Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (SADAT) iki yıldır vergi ödemediği anlaşıldı. Dev şirketlerin ürettiği silah ve mühimmatı Afrika ülkeleriyle İslam ülkelerine sattığı belirtilen SADAT’ın 2023 ve 2024 yıllarındaki matrah ve tahakkuk listesine, “Matrahsız” yazıldı, şirket herhangi bir vergi beyanında bulunmadı. 2022 yılında ise SADAT’ın 3,2 milyon TL kazanç sağladığı ve 724 bin TL vergi ödediği belirtilmişti.

SADAT’IN AMACI

SADAT'ın resmi internet sayfasındaki "misyonumuz" sayfasında, kurumun kuruluş sebebi şu ifadelerle açıklanıyor: "Uluslararası alanda silahlı kuvvetlerin ve iç güvenlik güçlerinin organizasyonu amacıyla, stratejik danışmanlık, özel savunma ve güvenlik eğitimleri ile donatım alanlarında hizmet vererek, İslam Ülkeleri arasında savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamı oluşturmak ve İslam Dünyasının kendine yeterli bir askeri güç olarak da dünya süper güçleri arasındaki hak ettiği yeri almasına yardımcı olmaktır."

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki CHP'li milletvekilleri ile birlikte binasının önüne gittiği SADAT'ın paramiliter bir kuruluş olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ”Burası terörist yetiştiren bir kurumdur'” ifadelerini kullanmıştı.

SADAT’ın en büyük hisseye sahip ikinci ortağı olan ancak daha sonra şirketten ayrılan Mehmet Naci Efe, ASELSAN’ın ve MKE’nin ürettiği askeri ürünleri, yurtdışında sattıklarını açıklamıştı. Efe, yurtdışındaki faaliyetleri hakkında Dışişleri Bakanlığı’nın bilgisi olduğunu da belirterek şunları söylemişti:

“Ben SADAT’ın ortaklarından biriyim ve yönetim kurulundayım. İnternet sitesinde eğitim verildiği yazsa da eğitim vermiyoruz. ASELSAN’ın, Makina Kimya Endüstrisi’nin (MKE) ürettiği ürünleri, yurtdışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz. Örneğin; bir müttefik ülke bizden teklif istiyor ve biz her yere yazıyoruz. Dışişleri Bakanlığı’na yazıyoruz, ‘Bu ülke bizden teklif istedi’ diyoruz. ‘Tamam, sıkıntı yok’ denirse, örneğin MKE'nin ürününü istemişse onlarla bir araya getiriyoruz. Sonra ‘Ben bunu nasıl kullanacağım?’ diye sorduklarında da anlatıyoruz. SADAT, Türkiye’den izinsiz teklif dahi vermedi. Ben vatanımda üretilen ürünü Afrika ülkelerinde, İslam ülkelerinde pazarlayan ve satan bir kurum haline geliyorum. Bedava hizmet veriyorum ne güzel.”