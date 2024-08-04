SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi öldü

SADAT kurucusu ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı Adnan Tanrıverdi öldü.

Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş (SADAT) kurucusu, ASDER (Adaleti Savunanlar Derneği) Onursal Başkanı ve ASSAM (Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Tanrıverdi hayatını kaybetti.

​​​​​​Tanrıverdi, kanser tedavisi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bu sabah öldü.

Adnan Tanrıverdi'nin onursal başkanlığını yaptığı Adaleti Savunanlar Derneği'nin (ASDER) internet sitesinde de taziye mesajı yayımlandı.

Mesajda, "ASDER 2004-2009 dönemi Genel Başkanı, askeri vesayetin kaldırılmasında ve darbelere karşı demokrasiyi güçlendirme çalışmalarında büyük hizmeti olan Adnan Tanrıverdi Paşamız bu sabah Hakk'a yürümüştür. Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet, ruhu şad olsun" ifadelerine yer verildi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başdanışmanı olan Tanrıverdi'nin cenazesi 5 Ağustos Pazartesi günü (yarın) Eyüpsultan Camii'ndeki cenaze töreninin ardından defnedilecek.

KILIÇDAROĞLU, "PARAMİLİTER KURULUŞ" DEMİŞTİ

CHP'nin 7'nci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SADAT'ın paramiliter kuruluş olduğunu söylemişti.

SADAT ise Kılıçdaroğlu’nun gazeteci Uğur Dündar'a konuk olduğu TV100 ekranlarında, Kılıçdaroğlu'nun paramiliter bir kuruluş olmakla suçladığı SADAT’ın reklamı verilmişti.

SADAT CEO’su Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'nu TV100'de verdikleri reklam sonrasında hedef almıştı. Tanrıverdi, “Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Değil mi Kılıçdaroğlu” demişti.