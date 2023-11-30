Saddam Hüseyin'in filmi çekiliyor

Oscar'lı "Zoraki Kral" filminin senaristi David Seidler ile "Saddam Hüseyin'i Saklamak" adlı belgeselin yönetmeni Halkawt Mustafa, Saddam Hüseyin'in konu alınacağı bir film çekecek. Film, Saddam Hüseyin'in 8 ay boyunca saklandığı delikte geçen günlerine odaklanacak.

Irak'ın eski cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin'in filmi çekilecek. Filmin senaryosunu, "Zoraki Kral" (The King’s Speech) filminin senaristi David Seidler ve "Saddam Hüseyin'i Saklamak" (Hiding Saddam Hussein) belgeselinin yönetmeni Halkawt Mustafa birlikte kaleme aldı.

Film, 2003'te iktidarı kaybettikten sonra bir delikte saklanan Saddam Hüseyin ile onu saklayan Iraklı çiftçi Alaa Namık'ın hikayesine odaklanacak. Sekiz ay boyunca yer altında bir delikte saklanan Saddam Hüseyin'in bu günleri bir filme dönüşecek.

Bağdat'taki Tikrit adlı kasabada çiftçi Namık'ın açtığı küçük deliğe gizlenen Saddam Hüseyin, 2003'te kaldığı delikten çıkarılmış, 2006'da da idam edilmişti. Delikte saklanarak geçen sürede Namık, Saddam Hüseyin'in kuaförü, doktoru ve koruması olmuş, aralarında dostluk gelişmişti.

Filmin yönetmenliğini yapacak Halkawt Mustafa, David Seidler ile birlikte son üç yıllarını bu filmin senaryosunu yazarak geçirdiklerini anlattı. NTV'de yer alan habere göre, her ikisinin de bu hikayenin alışılagelmiş Hollywood bakış açısı yerine, Namık'ın bakış açısıyla anlatılması konusunda kararlı olduklarını söyledi. Mustafa, "Saddam Hüseyin'i bulma görevini üstlenen CIA ajanı hakkında bir film yapmak istemiyorum" diye konuştu.

Saddam'ı gizleyen çiftçi Namık, ilk kez "Saddam Hüseyin'i Saklamak" (Hiding Saddam Hussein) belgeselinde konuşmuştu. Belgesel ilk kez 1 Aralık'ta Kızıldeniz Uluslararası Film Festivali'nde gösterilecek.