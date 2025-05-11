Sadece 98 bin kişilik çadır var

Maraş depreminde Deprem çadır satan, yıllardır yolsuzluk, israf ve liyakatsiz atama skandallarıyla gündemden düşmeyen Kızılay’ın afet stokları açıklandı.

Kızılay’ın 2024 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, kurumun ülke genelindeki afet depolarının tamamında sadece 98 bin 135 kişilik barınma çadırı bulunuyor.

ESENYURT’A DAHİ YETMEZ

Kızılay’ın yemek kapasitesinin ise 1 milyon 18 bin kişilik olduğu açıklandı. Kızılay olası bir afet anında nüfusu 20 milyona yaklaşan İstanbul’da sadece 1 milyon kişiye yemek dağıtabilecek. Sadece megakentin Esenyurt ilçesinde bile 1 milyon kişi yaşıyor. Raporda Kızılay’ın afet bölgesine 48 dakikada ulaştığı ve afetten 53 dakika sonra beslenme desteğine başladığı da iddia edildi.

YALAN SÖYLEMİŞTİ

Kızılay’ın eski başkan Kerem Kınık, 6 Şubat deprem felaketinde çadır sattığı için görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Kınık bir süre sonra kurulan TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun 27 Mart 2023’teki toplantısına katıldı. Kızılay Başkanı unvanıyla milletvekillerine bilgi veren Kerem Kınık, “Deprem bölgesine 130 bin 271 çadır sevk edildiğini” açıklamıştı.

Ancak Kızılay’ın 2023 Yılı Faaliyet Raporu, bu iddiayı yalanlamıştı. Raporda, deprem bölgesine Kınık’ın iddia ettiği gibi 130 bin değil toplam 97 bin 957 çadır gönderildiği belirtildi. Gönderilen bu çadırların 46 bin 238’inin Kızılay’ın stokunda bulunduğu 51 bin 674’ünün de bağış olarak teslim edildiği belirtildi.

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RİSKLİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Avcılar’da 70 kişinin bulunduğu 4 katlı bina riskli olması nedeniyle boşaltıldı.

Silivri açıklarında 23 Nisan’da yaşanan depremin ardından kolonlarında çatlaklar olduğu yönünde ihbarda bulunuldu. 64 dairelik sitede ekipler inceleme yaptı. Kolon burkulması oluştuğu ve kolonlarda kullanılan demirlerin özelliğini yitirdiği belirlendi. İncelemelerin devamında ise binanın inşaatında deniz kumu kullanıldığı, içerisinde deniz kabuklarının bulunduğu ve dokunulduğunda kendiliğinden dağıldı görüldü. Binanın tahliye edilmesine karar verildi. Belediye ekipleri ve zabıtalar blokta oturanlara taşınabilir önemli eşyalarını en kısa sürede almalarını ve binayı boşaltmalarını duyurdu.