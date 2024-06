Sadece alkış istedi diye hayatını mahvettiler

Mazbata töreninde, her başkana yaptığı gibi CHP’li başkan için de alkış isteyen Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us’u 38 yıldır severek yaptığı işinden kopardılar. Uyarı cezası verilen, sürülen, yurtdışına çıkış yasağı konan, adli kontrolle haftada bir gün imza attırılan Us, emeklilik dilekçesi verdi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Siyasette yumuşama dönemine girildiğini” iddia etse de sadece Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us’a yaşatılanlar dahi “Yumuşamanın” laftan ibaret olduğunu gösteriyor.

38 yıldır kamu görevlisi olan Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us, ömrünü adliyelerde memurluk yaparak geçirdi. Uzun yıllardır da Seçim Kurulu Müdürlüğü görevini yürüten Us, hem kentte hem de yargı camiasında sevilen bir isimdi. Yıllardır seçim kazanan birçok siyasetçiye, belediye başkanına mazbatasını teslim eden Us, mazbata teslim törenlerinde de kısa bir konuşma yapıyordu.

AKP’Lİ İÇİN DE ALKIŞ İSTEDİ

Us, her seçim sonrası yaptığı gibi 31 Mart yerel seçimlerinden sonra da yine belediye başkanlarına mazbatalarını teslim etmeye başladı. 4 Nisan’da yüzde 43’lük oy oranıyla Gürsu ilçesinin Belediye Başkanı olan AKP’li Mustafa Işık’a mazbatasını teslim etti.

Törende, “Milletin dediği oluyor. Başkanı tebrik ediyorum” dedi ve mazbata teslim edilirken cılız alkışlara karşı kendine has üslubuyla “Yüksek, daha yüksek. Olmadı arkadaşlar…” dedi ve daha güçlü alkış istedi.

AKP’li belediye başkanı için düzenlenen törenden bir gün sonra, 5 Nisan’da ise Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Bozbey için bir tören düzenlendi. Seçim Kurulu Müdürü Us, törende Bozbey’i tebrik ederek, “Değerli alkışlarınız bu kadar mı millet? Biraz daha lütfen” dedi ve kuvvetli bir alkış istedi.

HEDEF GÖSTERDİLER

Fakat Seçim Müdürü’nün AKP’li başkan için “Kuvvetli alkış” istemesinde sorun görmeyen iktidar, CHP’li başkan için alkış istemesine tepki gösterdi. Önce yandaş gazeteler ve haber siteleri Us’u hedef gösterdi. Yandaş haber siteleri, gazeteler ve televizyon kanalları, CHP’li Bozbey’in mazbata törenin görüntüleri “Skandal görüntüler”, “Bursa'da CHP amigoluğuna soyunan Seçim Kurulu Müdürü”, “Bursa YSK’da büyük skandal” ve “Bursa İl Seçim Kurulu Müdürü Mehmet Us amigoluk yaptı” başlıkları yayımladı.

Kısa süre sonra hem Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı hem de Yüksek Seçim Kurulu tarafından Us hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

ORHANGAZİ’YE SÜRÜLDÜ

Bursa 5. Sulh Ceza Hakimliği 7 Nisan’da Us hakkında yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı aldı. Haftada bir gün emniyete giderek imza atan Us, “Görevini kötüye kullanmakla” suçlanıyor.

9 Nisan’da ise Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener’in talimatıyla Us, Orhangazi İlçe Seçim Kurulu Müdürlüğü’ne sürüldü. “Tenzili rütbe” görevlendirilmesinin ardından yürütülen disiplin soruşturması ise kısa sürede sonuçlandırıldı.

EMEKLİLİĞİNİ İSTEDİ

Us, soruşturmaya karşı itirazında yıllardır her mazbata töreninde, parti gözetmeksizin benzer şekilde davrandığını belirtti ve hatta önceki Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 2019’daki mazbata teslim töreninde yaptığı konuşmasının videosunu sundu. Orhangazi ilçesindeki görevine gitmekte zorluk çektiğini vurgulayarak eski görev yerine yeniden dönmek istediğini ifade etti.

Ancak YSK, Us’a “Devlet memurunun vakarına yakışmayacak tutum ve davranış” sergilediği iddiasıyla uyarı cezası verdi, eski görev yerine de iade etmedi.

Disiplin soruşturması ışık hızında sonuçlansa da Us’un yargı süreci hâlâ devam ediyor. İki aydır haftada bir gün karakola giderek imza atan Us, 28 Mayıs’ta “Memuriyetten emekli” olmak için dilekçe verdi.

BAKAN DEVREYE GİRDİ İDDİASI

Us’un çok sevdiği işini, mesleğini “Sadece alkış istediği için” elinden alan ve cezalandırılmasını isteyen ismin ise bir bakan olduğu iddia ediliyor.