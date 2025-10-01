Sadece atama değil adalet de istiyoruz

Haber Merkezi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) geçen yıl 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için yaptığı mülakatlar sonucunda kontenjan dışına itilen eğitimcilerin mücadelesi sürüyor. Ankara’da bulunan Adalet Bakanlığı önünde 4 Ekim’de bir araya gelecek olan mülakat mağduru öğretmenler, eylem öncesi dayanışma çağrısı yaptı.

Mülakat mağduru öğretmenler sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Yıllarca alın teriyle, emekle hazırlandığımız sınavları kazandığımız halde, ‘mülakat’ adı altında haksızca elendik. Bizden önce verilen sözlere rağmen hâlâ emsal karar çıkmadı. Talebimiz adaletin sağlanması, söz verilen emsal kararın çıkması ve mülakat mağduriyetine son verilmesi. Çünkü biz sadece atamayı değil, adaleti istiyoruz” denildi.

Mülakat mağduru öğretmen İbrahim Ergün şunları kaydetti: “Bakan Yusuf Tekin zamanında da ‘Mülakat varsa eleme vardır’, ‘Mülakatın doğası gereği bazı arkadaşlarımız yüksek aldı bazı arkadaşlarımız düşük aldı’ demişti ki bize de aynılarını söyledi. Bu konuya katılmıyoruz. Adalet herkes için lazım. Adalet için de direnmemiz lazımdır. Mücadeleye devam edeceğiz.”