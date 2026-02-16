Sadece kitap değil, bu bir suç duyurusu

Haber Merkezi

Tarık Balyalı, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde (İBB) AKP döneminde yapılan usulsüzlükleri ve sümen altı edilen yolsuzluk dosyalarını belgeleriyle ortaya koyarak tarihe not düştüğü "Hesap Sorulmalı" kitabını bir basın toplantısıyla tanıttı. Toplantıda kitabın içeriğine dair bilgiler veren Balyalı, yaklaşık 10 yıl süren tanıklığını da kamuoyuyla paylaştı. Basın toplantısına, İBB’de Balyalı ile ortak mesai yapan Doğan Subaşı da katıldı.

NEDEN YAZILDI?

Basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Balyalı, “Bu kitapta, İBB kumpas dosyasında şahit olduğumuz gibi ‘-mış’lar, ‘-miş’ler, ‘öyle duymuşum’lar, gizli tanıklar veya iftiralar yok. Sadece belgeler ve gerçekler var” dedi.

Kitabında, İBB’de AKP yönetiminin sona erdiği 2019 yılına dek yapılan usulsüzlükleri, büyük yolsuzlukları, kamu zararlarını ve kişiye özel imtiyazları belgeleriyle tarihe not düşen Balyalı; savcılıklara gönderilen 62 dosya ile mülkiye müfettişlerince el konulan 34 dosyanın güncel durumunu açıklıyor. Balyalı; Denetim Komisyonu raporlarından Danıştay kararlarına kadar birçok belgeyi tarayarak İstanbul’un kaynaklarının nasıl sistemli bir şekilde yok edildiğini anlattığı kitabında, iktidarın hukuki süreci tıkamak için yaptığı hamleleri de gözler önüne serdi.

KAYNAKLAR VAKIFLARA

İBB Denetim Komisyonunda yıllar boyu yaptığı incelemelerle tespit ettiği yolsuzlukları titizlikle işleyen Balyalı, İstanbullunun AKP eliyle gasp edilen varlıklarının, hayrete düşüren bir vurgun düzeni içinde eritildiğini anlatıyor. Kitapta; İBB bütçesinin başta TÜGVA, TÜRGEV, Ensar ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı olmak üzere iktidara yakın pek çok yapıya tahsis edilmesi; AKP’li Ravza Kavakçı Kan, Fatma Betül Sayan Kaya ve Rabia İlhan Kalender’in aralarında yer aldığı imtiyazlı burslulara aktarılan paralar; Nun Okulları’ndan Loca Mahal Projesi’ne, İSPARK’tan KİPTAŞ’ara, Hamidiye ve Güvensu’dan İETT’ye kadar fütursuzca yapılan finansal operasyonlarla oluşan milyonlarca liralık kamu zararı; kanıtlanmış ve raporlanmış dosyalarla kapanmamış bir “hesap defteri” olarak sunuluyor.

AKTAŞ DETAYI

Kitabın en çarpıcı bölümlerinden biri de İstanbul’daki tarihi camilerin bu vurgun düzenine alet edilmesi. Balyalı; camilerde gerçek maliyetin neredeyse üç katı gösterilen fahiş bedelli temizlik ve bakım ihalelerinin belli şirketlere “adrese teslim” şeklinde verilmesini, bu sistemli yağmanın kutsal değerler üzerinden dahi yapıldığını anlatıyor. Bir diğer çarpıcı dosya ise otobüsler ve şoförler kurum bünyesindeyken İETT’nin işletme hakkının bir taşerona devredilmesi. Balyalı; kuruma ait araçların işletilmesinden oluşan kârın firmaya aktarıldığını, kazalarda oluşan zararın ise İETT’ye ödetildiğini belgeleriyle ortaya koyuyor. İhaleyi kazanan firma ise bugün örgüt suçlamasıyla ve “itirafçı” unvanıyla tutuksuz şekilde hâkim karşısına çıkan Aziz İhsan Aktaş’a ait Bilginay Temizlik.

Adalet tecelli edene dek hesap defterinin açık kalacağını söyleyen Balyalı, “AKP döneminde yaşanan yolsuzlukları ortaya çıkarmak ve bunları herkesin duymasını sağlamak benim görevim. Bu yolsuzlukları yapanların hepsi ellerini kollarını sallayarak ortalıkta dolaşıyor. Biliyorum ki devlet kaydına giren hiçbir şey yok olmaz. Bunu, cezaevinde yatan arkadaşlarıma bir borç olarak görüyorum" dedi.