Sadece örgütlü olan kazanıyor

Emek Servisi

DİSK Birleşik Metal İş ve MESS üyesi işletmeler arasından devam eden görüşmelerde bir toplu sözleşme daha imzalandı. Gebze'de Schneider Elektrik'te 25 gündür devam eden grev 6 Ocak 2025 Pazartesi anlaşmayla sonuçlandı.

Toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmesine; Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, Genel Sekreter Ali Çeltek'in de bulunduğu heyetle birlikte Schneider işletmesinin bütün sendika temsilcileri katıldı.

MESS'in grev öncesi yüzde 40 ücret zammı teklifi işçiler tarafından kabul edilmemiş ve direniş başlamıştı.

Başkan Atar pazartesi imzalanan sözleşmenin işçilerin oayıyla yapıldığını söylerken anlaşmanın detayları ile ilgili şu bilgileri verdi:

• Birinci 6 ayda; ortalamada ele geçecek ücret ve aylık ödemeler net 56.200 TL oldu.

• İkinci 6 ayda (2025 yılı 1 Mart tarihinde) ise ortalama ücret ve aylık ödemeler net 71.150 TL olacak.

Ayrıca MESS’in 3 yıllık TİS dayatması ve esneklik içeren maddelerinin tümü de sözleşmeden tekrar geri çektirildi. Böylece daha önce kazanılan haklardan da taviz verilmemiş oldu.

Sendika yönetim kurulu adına yapılan açıklamada ise yasaklara rağmen süren direnişin zorluklarına ve aynı zamanda işçi sınıfı için önemine değinildi. Yapılan açıklama şöyle: “Haksız ve hukuksuz grev yasağına ve tüm zorluklara rağmen 25 gündür hakları için onurlu bir direniş sürdüren Schneider işçileri, bu kararlı direnişleri ve mücadeleleri sonucunda haklarını aldılar.”