Sadece Saray’ın gölgesi ‘huzurlu’

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamalarda, muhalefetin içindeki durumu "koltuk savaşları", "birbirlerini suçlama yarışı" ve "iftira olimpiyatları" olarak tanımladı.

Kendi siyasetinin bu çürümeden uzak durduğunu savunan Erdoğan’ın, AKP’ye geçen belediye başkanlarına ilişkin, “Huzuru AK Parti’de bulmuş ve aramıza katılmışlardır” ifadelerini kullandı.CHP’den yeni transflerin olabileceğini belirtti.

Tehdit, şantaj ve baskı iddiaları arasında AKP’ye geçen belediye başkanlarının ‘huzur’a kavuşsa da yoksulluğun pençesinde hayatta kalmaya çalışanlar milyonlar ‘huzursuz.’

Yapılan araştırmalar da Saray rejimiyle yönetilen milyonların huzursuz ve memnuniyetsiz olduğunu ortaya koydu. GÜNDEMAR’ın son anketine göre, “demokrasi iyi işlemiyor” diyenlerin oranı yüzde 64 olurken, Adalet ve yargı büyük bir sorun alanı diyenler yüzde 63, “Türkiye genel olarak kötüye gidiyor” diyenler ise yüzde 70 olarak görüldü.

AKP’LİLER DE ŞİKAYETÇİ

Yapılan araştırma milyonların Saray rejiminde huzur bulamadığını ortaya koyarken AKP’li seçmen açısında da tablo değişmedi. AKP seçmeninin dahi yüzde 30’u gidişatın kötü olduğunu, yüzde 55’i ise en büyük sorunun adalet ve yargı alanında yaşandığını kabul ediyor. Kutuplaşmayı derinleştiren politikalara rağmen toplumun yüzde 47’si ülkenin otoriter bir yöne sürüklendiğinden endişeli

Bu tablo, Saray rejiminin sahte huzur söyleminin aksine, toplumun otoriterleşme kaygısı, adaletsizlik, ekonomik kriz ve geleceksizlikle boğuştuğu bir düzene mahkûm edildiğini gösteriyor.

HUZURU BULANLAR LİSTESİ

İktidarın ihalelere beslediği küçük bir azınlık dışında ülke; adaletsizlik, yoksulluk, gericilik, geleceksizlik ve talandan ‘huzursuz.’ Saray rejimiyle yönetilen ülkede kadınlar sokak ortasında katledilirken emekliler açlık sınırının altında yaşamda kalmıyor. MESEM eliyle çocuklar fabrikada hayatını kaybederken üniversiteli işsizlerden adeta bir ordu oluştu. İktidarın çarkına çomak sokan gazeteciler tutuklanırken öte yandan AKP’nin rakip gördüğü siyasetçileri kumpasla saf dışı bırakılmak isteniyor. İşçinin hakkını savunan sendikacılar, bağını bahçesini korumaya çalışan yaşam savunucuları da tutsak ediliyor.

Saray’ın gölgesinde serinleyenler dışında ‘huzuru bulamayanlar’dan birkaçı şöyle:

•2026 itibarıyla Türkiye’de 141 kadın katledildi.

•Üniversite mezunu erkeklerin yüzde %14,3’ü ne istihdamda ne eğitimde. Bu oran kadınlarda iki katına çıkarak %34,1’e yükseliyor.

•Her 10 çocuktan dördünün evinde et pişmiyor.

•Son 5 ayda en az 21 çocuk işçi hayatını kaybetti

-Nisan ayında 189, yılın ilk dört ayında en az 622 işçi hayatını kaybetti

•5,5 milyon emekli sefalet aylığına mahkûm edildi.

•360 bin hane aşırı yoksulluk riski altında.

•Çalışanlar yıllık brüt maaşta OECD dibini gördü, ilk sıradaki İsviçre ile arasındaki kazanç farkı 89 bin avroya çıktı.

•Onlarca belediye başkanı tutuklu.

Rejimin tahakkümü altında insanca yaşamaya çalışan milyonların huzur bulması için reçetesi belli. Ülkeyi ekonomik krize sürükleyen, adalet duygusunu yok eden bu rejimden kurtulmak.