Sadece yenidoğan ünitesi değil mi?

Ada Sude ATAK

Annesi akciğer zarı kanseri olan E.K. annesinin hastalığı sürecinde yenidoğan çetesiyle birlikte ortaya çıkan ölümlerle benzer bir durumu yaşadığını ifade etti.

İddianame de adı geçen hastanelerden biri olan Gaziosmanpaşa’da bulunan İstanbul Şafak Hastanesi’nde annesini kaybeden E.K.’nin yaşadıkları başka bölümlerde de benzer şeyler yaşanıyor mu sorusunu akıllara getirdi.

BirGün’e konuşan E.K., “Annem 2023 yılında Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi’nde akciğer zarı kanser tedavisi görüyordu. Yaklaşık üç ay kadar hastanede tedavi gördü ve onunla çok ilgilendiler. Durumu zaten çok ağırdı. Bir gece durumunun gittikçe kötüye gittiğini ve yoğun bakıma almaları gerektiğini söylediler. Ancak yoğun bakım ünitesinde yer yoktu. Sistemde boş olan bir hastane aradıklarını ve ambulansın gelip annemi alacağını söylediler. Ardından annem ambulansla Gaziosmanpaşa’da ki İstanbul Şafak Hastanesi’ne götürüldü. Orada geçirdiği bir gece sonunda hayatını kaybetti.”

Yoğun bakımda uzun süre kalan hastaların bu tip özel hastanelere göndererek ölümlerinin ardından SGK’den para aldıklarını önceden de duyduğunu söyleyen E.K. “Şimdi hastanenin adını listede görünce bir kez daha taşlar yerine oturdu” ifadelerini kullandı.