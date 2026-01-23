Sadece yüzde 11 otel

Haber Merkezi

Turizm verilerinde beklenen sonuç geldi. Seyahate çıkanların yarıdan fazlası arkadaş ve akraba evinde kaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılı üçüncü çeyrek ‘(Temmuz Ağustos Eylül) Hanehalkı Yurt İçi Turizm verilerini açıkladı. Yurt içinde ikamet eden 21 milyon 548 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanlar, 276 milyar 111 milyon 406 bin TL harcadı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5,5 artarak 27 milyon 99 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 230 milyon 818 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 8,5 gece oldu.

Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 10 bin 189 TL oldu. Yakınları ziyaret amacı ile yapılan seyahatler yüzde 47,9 ile ilk sırada yer aldı.

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 46,2 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 2,5 ile "sağlık" yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 132 milyon 394 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 51 milyon 509 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 26 milyon 348 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.