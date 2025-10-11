Sadeliğin ve emeğin müziği

Tuğçe ÇELİK



Nurettin Rençber’in müziğinde ‘emek’ yalnızca yaşamı sürdürmek için harcanan çaba değildir; insanın hayatta kalma iradesini de temsil eder. ‘Çalışma’ kavramı onun şarkılarında üç ayrı biçimde yankılanır: bedensel emek (gündelik üretim), varoluşsal emek (dayanma ve direniş), sanatsal emek (sabırla işlenen bir zanaat). Dolayısıyla onun türkülerinde iş, aşk ve yaşam birbirinden ayrılmaz biçimde iç içe geçer.



Rençber’in müziği ilk dinleyişte derin bir hüzün hissi uyandırır; ancak bu hüzün, bireysel bir kırılmanın değil, toplumsal bir yorgunluğun sesidir. Taşranın sabrı ile kentin yalnızlığını aynı melodide buluşturur. Onun müziğinde türkü, yalnızca bir halk anlatısı değil, emekçinin nefesidir; sabahın erken saatlerinde başlayıp gece sessizliğinde tükenen bir günün özeti gibidir.

Ayrıca Theodor Adorno’nun ‘müziğin toplumsal içeriği’ kavramı da bu çerçevenin altını çizer. Adorno’ya göre halk müziği, toplumsal deneyimin öznel bir yankısıdır. Rençber bu yankıyı doğrudan değil, sessizlikle ve tekrarlarla kurar; bu da onun müziğinde belirginleşen ‘sessizlik estetiği’ fikrini destekler.

SESSİZLİĞİN ESTETİĞİ ÖN PLANDA

Melodilerinde geleneksel halk dizilerini kullanır, aralara minör dokunuşlar serpiştirir. Bu sapmalar, duygunun içsel kırılma noktaları gibidir: hem modern bir duyarlılığı hem de emeğin döngüsel yorgunluğunu taşır. ‘Yalnızlık Yurdun Olur’da yankılanan “yorgunum, üşüyorum” dizesi ya da ‘Yaz Yağmuru’ndaki ince ritmik inişler, hem varoluşun hem emeğin sessiz yankılarını duyurur. Bu melodik yapı, bir tür iç konuşmadır; söylenmeyen duyguların yankısı.



Sözlerinde sıkça karşımıza çıkan ‘eller’, ‘yol’, ‘yürek’ ve ‘toprak’ gibi kelimeler, emeğin coğrafyasını çizer. Bu imgeler yalnız birer süs değil, yaşanmış bir hayatın izleridir. ‘Yaralı Gemi’deki “bu liman senin değil, yine de demir at” dizesi, yılgın bir emekçinin direncini anlatır. Gemi burada sadece bir aşkın değil, emeğin metaforudur: yorgun ama hâlâ yol alan, yönsüz ama batmamış. Bu sessiz seyir, Rençber’in müziğinde sıkça karşımıza çıkan emeğin ve dayanmanın alegorisidir. ‘Lal Resimler’deki “suskunum, içimde eski bir ezgi” dizesi ise üretimin içinde eriyen insanın kendi sesini kaybedişini duyurur. Rençber’in dizelerinde romantik bir kaçış değil, emeğin sessiz onuru konuşur.

GELENEKSEL MELODİLERE MİNÖR DOKUNUŞLAR

Bağlama her zaman merkezdedir; çevresine bendir, def ve yaylılar eşlik eder. Bu düzenleme, yalınlığından güç alan bir tını yaratır. Özellikle yaylıların temkinli kullanımı, halk müziğinde seyrek rastlanan bir sessizlik estetiği kurar. ‘Ateşler Yanıyor’da bağlama, insan sesine eşlik etmez; onunla aynı nefesi paylaşır. Rençber fazla sesle değil, sessizliğin etrafına ördüğü müzikle konuşur. Tıpkı emek gibi, sabırla işlenmiş bir üretim biçimidir.



Nurettin Rençber’in müziğinde doğrudan bir protest ton yoktur ama insanın iç sesi, sistemin gürültüsüne karşı sessiz bir direnç taşır. Şarkılarındaki dinginlik, bir kabulleniş değil; ağır bir günün sonunda alınan nefes gibidir. ‘Ay Düşünce’deki sakin anlatım, içsel bir dayanıklılığı işaret eder; bir halkın, bir işçinin içinden konuşan ses gibidir. Melodinin sadeliğiyle emeğin derinliği birleşir. Her notasında el emeği, alın teri ve insan sıcaklığı hissedilir.



Rençber’in sanatında ‘sessizlik estetiği’ biçimsel bir tercihin yanında etik bir duruştur. Sanatçı, sesi yükseltmek yerine derinleştirir; duyguyu dramatize etmeden, sade bir anlatımla büyütür. Bu nedenle onun müziği, duyguyu çoğaltmak yerine anlamı yoğunlaştırır. Sessizlik, onda bir eksiklik değil; insanın, emeğin ve müziğin onurlu bir biçimde var olmasıdır.