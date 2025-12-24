Sadettin Saran'a yapılan uyuşturucu testinin sonucu belli oldu

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu madde testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, kan ve saç örnekleri alınan şüphelilerle ilgili Adli Tıp Kurumunca rapor hazırlandı.

Rapora göre, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.

Rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

NE OLMUŞTU?

"Uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.

Burada işlemlerinin ardından yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilen Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Hakimlikçe, Saran hakkındaki talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.