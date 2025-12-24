Sadettin Saran'a yönetim kurulundan tam destek

Uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından raporu yalanlayan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a kulübün yönetim kurulu üyesi Adem Köz'den destek geldi. Köz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımızın açıklaması net ve şeffaftır. Bilime ve hukuka güvenen duruşun yanındayız.

Kimse Fenerbahçe başkanının sessiz kalacağını, geri çekileceğini ve kulübün sahipsiz olduğunu sanmasın. Buradayız, Başkanımızın yanındayız, görevimizin başındayız."

SARAN NE DEMİŞTİ?

Saran test sonucu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her şeyden önce açık ve net biçimde ifade etmek isterim ki; Adli Tıp Kurumu test sonucunda pozitif çıktığı iddia edilen maddeyi hayatım boyunca kullanmadım. Bırakın kullanmayı, söz konusu maddeyi yakından görmüşlüğüm dahi bulunmamaktadır.

Bu yöndeki iddialar, şahsımı hedef alan ve kişilik haklarım ile itibarımı zedelemeye yönelik açık bir karalama kampanyası niteliği taşımakta olup, aynı zamanda temsil ettiğim kurumları yıpratma amacı da gütmektedir."