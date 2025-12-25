Sadettin Saran adliyeye sevk edildi: İfade işlemleri başladı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ‘Uyuşturucu madde temin etme’ ve ‘Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak’ suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün gözaltına alındı.

Sadettin Saran, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolüne götürüldü.

Sağlık kontrolünden geçen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'nın savcılıktaki ifade işlemlerinin başladı.

YÖNETİCİLER VE TARAFTARLAR ADLİYEDE

Fenerbahçe Başkanvekili Murat Salar, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Gürbüz'ün de olduğu Fenerbahçeli yöneticiler İstanbul Adliyesi'ne geldi.

Fenerbahçeli taraftarların da Sadettin Saran'a destek için İstanbul Adalet Sarayı'na geldiği görüldü.

Öte yandan İstanbul Adliyesi çevresinde sabah saat 06.00'dan itibaren hareketlilik yaşandı.

Bölgeye TOMA'ların getirildiği, çevik kuvvet ekiplerinin kalkanlarla adliye çevresinde konuşlandığı, polis ekiplerinin adliye içinde de görüldüğü bildirildi.

***

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında "uyuşturucu madde temin etmek" ve "uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak" suçlarından soruşturma başlatılan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın ifadesinin alınması için adliyede hazır edilmesi talimatı verilmişti.

Yurt dışında bulunan ve İstanbul'a gelen Saran, 20 Aralık'ta Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermişti.

Saran, savcılıktaki sorgusunun tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na (ATK) sevk edilmişti.

Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirilmişti.

Saran, "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu madde kullanma" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve hakimlikçe hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verilmişti.

ATK tarafından hazırlanan raporda, Saran'ın saç örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıkmış, kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edilmişti.

Saran daha sonra ikinci defa test yaptırmak için bağımsız bir kuruluşa başvurmuş ve burada tekrar test yaptırmıştı.

Sadettin Saran "uyuşturucu madde temin etme", "uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma" suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.