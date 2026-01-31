Sadettin Saran: “Bu koltuk benim için makam değil, emanettir”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda kürsüye çıktı.

Seçim kararından vazgeçmesi yönünde çağrılar yapılan toplantıda Divan Kurulu üyeleri, Saran’ı konuşma öncesinde ayakta alkışladı. Başkanın açıklamalarının ardından salondaki destek bir kez daha ayakta alkışlarla ifade edildi.

Görev süresine ve kulübün mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sadettin Saran, camianın kısa sürede yeniden kenetlendiğini vurguladı. Dört aylık sürecin, Fenerbahçe’nin potansiyelini net biçimde ortaya koyduğunu belirten Saran, “Doğru adımlarla neler yapabileceğimizi gösterdik. Camiada bir mutluluk ve umut var” dedi.

“FENERBAHÇE İSTERSE ÖNÜNDE KİMSE DURAMAZ”

Süper Kupa’da ortaya konan tabloya dikkat çeken Saran, “Fenerbahçe isterse, Fenerbahçe kenetlenirse bu camianın önünde hiçbir engel duramaz. Süper Kupa’da bunu açık şekilde gördük” ifadelerini kullandı.

Başkanlık görevine bakışını da net sözlerle ortaya koyan Saran, “Bu koltuk benim için bir makam değil, emanettir. Buraya tutunmaya değil, bu görevi layıkıyla yerine getirmeye geldim” diye konuştu.

Seçim gecesine de değinen Saran, sorumluluğun ağırlığını şu sözlerle anlattı: “21 Eylül gecesi seçildikten sonra arkadaşlarıma ‘Bizim en mutlu günümüz bugün, bir daha böyle olmayacak’ dedim. Çünkü o andan itibaren sorumluluk başladı.”

BANKALAR BİRLİĞİ VURGUSU

Kulübün mali yapısına ilişkin önemli bir başlığa da değinen Saran, Fenerbahçe’nin Bankalar Birliği anlaşmasından çıktığını hatırlattı. Bu süreçte katkı sunan isimlere teşekkür eden Saran, Ali Koç, Aziz Yıldırım ve Murat Ülker’in desteklerine özel vurgu yaptı.

Konuşmasının son bölümünde sportif hedefi net biçimde ortaya koyan Sadettin Saran, “Bizim tek hedefimiz şampiyonluk. Teknik ekip ve oyuncularımıza güvenimiz tam. Eksikleri görüyoruz, çalışmalar sürüyor” dedi.

Camianın birlik içinde kalmasının önemine dikkat çeken Saran, “Eleştiriler olacaktır ama bugün ihtiyacımız olan şey ayrışmak değil, omuz omuza durmaktır. Kırmadan, dökmeden, sakin kalarak aynı hedefe bakacağız. Sonunda hep birlikte şampiyon olacağız” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.