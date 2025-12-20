Sadettin Saran Çağlayan Adliyesi'nde: İfade vermeye başladı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Çağlayan Adliyesi'ne geldi.

Saran şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmış, dün evinde arama yapılmıştı.

Saran'ın ifadesinin alınmasına 11.05 civarında başlandı.

Saran’a “uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkân sağlamak” suçlarının yöneltildiği iddia edilmişti.

Transfer görüşmeleri yapmak için yurtdışında olan Saran 01.10'da Türkiye'ye dönmüştü.,

Saran'ı havalimanında karşılayan taraftarlar, ''Dik dur eğilme Fenerbahçe seninle'' sloganları atarken, kısa bir açıklama yapan Saran kendisine destek veren taraftarlara teşekkür etmişti.

