Sadettin Saran'dan açıklama: Fenerbahçe'de seçim tarihi değişiyor mu?

Fenerbahçe’de 6-7 Haziran tarihleri arasında yapılması planlanan olağanüstü seçimli genel kurul öncesi seçim takvimine dair yaşanan tartışmalar sürüyor. Başkan Sadettin Saran, seçim tarihine dair açıklamada bulundu.

TRT Spor’da yer alan habere göre; Sadettin Saran, “Seçim tarihi Pazartesi günü netlik kazanacak.” dedi.

NE OLMUŞTU?

1 Haziran’da Kadıköy’de oynanacak Türkiye - Kuzey Makedonya karşılaşması nedeniyle seçim tarihinin ertelenebileceği yönündeki iddialar gündeme gelmişti.

Başkan adayları Aziz Yıldırım ile Hakan Safi ise seçimin planlanan tarihte yapılması gerektiği konusunda ortak tavır sergilemişti.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, başkanlık seçiminin olacağını "Camiamıza verdiğimiz söz doğrultusunda, 6-7 Haziran tarihlerinde olağanüstü seçimli genel kurulumuzun gerçekleştirileceğini camiamızın bilgisine sunuyorum" ifadeleriyle açıklamıştı.