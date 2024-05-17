Sadettin Saran'dan 'Aziz Yıldırım' iddialarına yanıt

Fenerbahçe'de başkan adaylığından çekilen Sadettin Saran, başkan adayı Aziz Yıldırım ile görüşeceği iddiasını yalanladı. Saran, "Ben ve seçim ekibimizin adını kullanarak Fenerbahçe’nin seçim ikliminden rant devşirmeye çalışan ilkesiz insanlarla hiçbir ilişkim yoktur" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de başkan adaylığından çekilen ve mevcut başkan Ali Koç'a desteğini açıklayan Sadettin Saran, başkan adayı Aziz Yıldırım ile görüşeceği iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Saran, yaptığı açıklamada, "Ben ve seçim ekibimizin adını kullanarak Fenerbahçe’nin seçim ikliminden rant devşirmeye çalışan ilkesiz insanlarla hiçbir ilişkim yoktur. Benden duymadığınız ben ve ekibimle ilgili hiçbir şeye inanmayın lütfen" ifadelerini kullandı.

ALİ KOÇ'U DESTEKLEYECEK

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul için daha önce başkan adaylığını açıklayan Sadettin Saran, yeniden adaylığını ilan eden Ali Koç lehine çekildiğini duyurmuştu.

Saran, yaptığı yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, kulübümüzün yaklaşan olağan seçimli kongresiyle ilgili olarak, başkanımız Sayın Ali Koç'un adaylığı durumunda aday olmayacağımızı, diğer durumda ise ekibimizle birlikte kulübümüzü yönetmeye talip olduğumuzu birçok kez gerekçeleriyle belirtmiştik. Geçen uzunca süre zarfında başkanımızın adaylık kararının netleşmemesinden dolayı, seçimlere kalan kısa süreyi de dikkate alarak, birkaç gün önce bir basın açıklaması yapmak zorunda kalmıştık. 10 Mayıs Cuma gününe kadar Sayın Başkan'ın göreve devam etmekle alakalı ortaya bir irade koymaması halinde, 13 Mayıs Pazartesi günü itibariyle şartsız olarak bu kutsal göreve talip olacağımızı ifade etmiştik" demişti.

Sadettin Saran, başkan Ali Koç ile görüştüklerini aktararak, şunları söylemişti:

"Sayın Başkan, 10 Mayıs Cuma günü saat 16.00'da bizleri arayarak tarafımıza görüşme isteğini iletmiş ve bugün saat 12.00 itibarıyla da yönetici arkadaşlarıyla birlikte bizleri onurlandırmıştır. Öncelikle Sayın Başkan'a hem bugünkü samimi ziyaretleri hem de süreçle ilgili duruş, söylem ve eylemlerimizle ilgili ifade ettikleri takdirleri için bir defa da kamuoyu nezdinde teşekkür ederiz. Değerli camiamızın, bu görüşmede kulübümüzün mevcut durumuna yönelik detaylı istişarelerde bulunduğumuzu, geleceğine yönelik de son derece önemli konularda mutabık kaldığımızı bilmesini isteriz. Başkanımız bizlere kulübümüzün geleceğiyle ilgili planlarından samimiyetle bahsetmiş, Fenerbahçe'ye hizmet yarışında hedeflerini anlatarak hepimizin arzu ettiği başarılı, kenetlenmiş bir Fenerbahçe için kulübümüzün başında göreve devam etmek istediğini açıkça ifade etmiştir."

Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her türlü kişisel hırs ve egonun üzerinde olduğunu belirten Saran, şunları kaydetmişti:

"Dünyanın en büyük spor kulübü Fenerbahçe'yi kendi emellerine alet etmek isteyen; bölerek, parçalayarak ve düşmanlaştırarak yönetmeyi arzulayan bir takım iç ve dış unsurlara, hatta kulübümüzün olası başarısızlıklarından iktidar devşirmek isteyen akbaba kültürüne teslim etmeme kararlılığımızın tam olduğunu da böylece ifade etmek isteriz. Bu vesileyle, Sayın Başkan'ın yepyeni bir ruh ve oluşum ile birlikte, kulübümüze hizmetlerinin artarak devamını temenni ediyor; arkadaşlarımızla birlikte yaklaşan seçimli olağan kongredeki adaylığımızı başkanımız Ali Koç lehine çekiyoruz. Seçimlerimizin camiamıza ve Türk sporuna hayırlı olmasını diler, en derin saygılarımızı sunarız."