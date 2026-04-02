Sadettin Saran'dan ‘başkanlık’ açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Fenerbahçeliler Derneği'nin kuruluş yıl dönümü programında açıklamalarda bulundu.

Sadettin Saran başkanlık koltuğuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli olan Fenerbahçe. Biz bu koltuğa çok uzun seneler için gelmedik. Fark yaratmaya geldik" diye konuştu.

Saran ayrıca derneklerle ilgili, "Bazı dernekleri kapattık; çünkü sadece Fenerbahçe'nin ismini kullanıp menfaat üzerine çalıştılar" dedi.

ALİ KOÇ DAVETE KATILMADI

Öte yandan davete Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ve 2027 için başkanlık adaylığını açıklayan Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Barış Göktürk de katıldı. Bu arada davetliler arasında yer alan Ali Koç, geceye katılmadı.