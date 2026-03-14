Sadettin Saran'dan Domenico Tedesco'yla yola devam kararı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu toplantısının ardından konuştu. Saran, teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek ile yola devam edeceklerini duyurdu.

Sarı Lacivertli ekipte 2-0 kaybedilen Karagümrük maçının ardından sular durulmuyor.

Son 4 maçta 7 puan kaybeden ve zirvede yara alan Fenerbahçe'de yönetim kurulu dün akşam alınan mağlubiyetin ardından acil durum toplantısı yapmıştı.

Ligdeki Karagümrük yenilgisi sonrası olağanüstü toplantı kararı alan Fenerbahçe'de yönetim kurulu, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile görüşme gerçekleştirdi.

Sarı lacivertli kulübün Başkanı Saran, toplantının ardından Domenico Tedesco, Sportif Direktör Devin Özek ve takımın genel durumu hakkında bir açıklama yaptı.

TEDESCO İLE YOLA DEVAM

Chobani Stadı'nda bulunan kulüp binasında gerçekleştirilen toplantının ardından konuşan Saran, kendilerine yakışmayan futbol nedeniyle teknik direktör Domenico Tedesco ve teknik kadroyu görüşmeye çağırdığını belirtti.

Takım kaptanlarıyla da konuştuklarının altını çizen Saran, toplantının ardından şunları söyledi:

''Dünkü bize yakışmayan üzücü futbollan ilgili hocamızı ve teknik kadromuzu çağırdım. Kaptanlarımızla konuştuk. Gerekli ültimatomlar verildi. Bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada çok konuşulan spekülasyonlar, yok primler verilmedi… Yalan söylüyorlar. Hak edilmiş olup verilmeyen bir şey yok. Bugüne kadar hep söylediğimiz futbolun dışında bir futobl oynandı. Çok üzüldük. Söyleyecek başka bir şey yok. Devin Özek'le devam ediyoruz. Bir daha böyle bir şey olmayacak.''