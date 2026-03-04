Sadettin Saran'dan Domenico Tedesco’ya tam destek

Fenerbahçe’de son haftalarda alınan sonuçlar teknik direktör Domenico Tedesco üzerindeki baskıyı artırırken, kulüp başkanı Sadettin Saran deneyimli çalıştırıcıya destek verdi.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde Nottingham Forest’a elenerek Avrupa defterini kapatmış, ligde ise son iki maçta aldığı beraberliklerle zirve yarışında önemli puan kayıpları yaşamıştı.

Süper Lig’de lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe’de, hastalığı nedeniyle tedavi gören Tedesco ile Başkan Saran’ın özel bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

“HER AN HER ŞEY DEĞİŞEBİLİR”

Görüşmede Saran’ın teknik direktörüne olan güvenini vurguladığı ve şampiyonluk yarışının henüz bitmediğini dile getirdiği ifade edildi.

Başkan Saran’ın Tedesco’ya şu sözleri söylediği aktarıldı: “Son haftalarda istemediğimiz sonuçlar almış olabiliriz. Sadece 4 puan gerideyiz. Üstelik Galatasaray ile oynayacağız. Rakibimizin de zorlu maçları var. Her an her şey değişebilir.”

Saran’ın görüşmede ayrıca teknik direktöre güçlü bir destek mesajı verdiği öğrenildi: “Biz seninle bir yola çıktık. Sonuna kadar beraber yürüyeceğiz.”