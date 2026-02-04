Sadettin Saran'dan Erdoğan'a "Kante" teşekkürü

Fenerbahçe uzun süredir transfer etmek için uğraştığı Fransız futbolcu Ngolo Kante'yi kadrosuna kattı.

Transferin bitmesinin ardından Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür metni yayımladı.

"VERDİĞİ DESTEKLER NEDENİYLE..."

Saran'ın mesajı şöyle:

"Kulübümüz, dünya futbolunun önemli isimlerinden N’Golo Kanté’nin transfer sürecini başarıyla tamamlamıştır.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hem Fenerbahçemizin hem de Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak bu sürecin olumlu şekilde neticelenmesi noktasında verdikleri önemli destekler dolayısıyla, şahsım ve kulübüm adına teşekkürlerimi sunarım.



Bilinmelidir ki bu süreç boyunca büyük Fenerbahçe taraftarının kulübüne olan inancı, gösterdiği güçlü destek ve yanımızda hissettirdiği güven, bizim için en büyük motivasyon ve güç kaynağı olmuştur.



Şimdi o gücü sahaya taşıma, takımımızın yanında olma zamanı.



Birlikte inanacak, birlikte mücadele edecek ve birlikte başaracağız."

ERDOĞAN PRENS'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Erdoğan, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Selman ile görüşmüştü. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Suudi Arabistan ikili ilişkileri, enerji, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret ve teknoloji alanında işbirliği, bölgesel ve küresel konular ele alınmıştı.

